"Nasser Al-Khelaifi ira s’occuper de ses courses de dromadaires", un chroniqueur dérape en direct

Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a été la cible de remarques racistes de la part d’un chroniqueur de la chaine L’Equipe.

Nasser Al-Khelaifi, le patron du PSG, est actuellement attaqué de toutes parts à cause des scandales qui le touchent lui et son club. Mais parfois, les saillies à son encontre dépassent les limites de ce qui est moralement accepté. On a pu le constater ce jeudi lors de l’émission L’Equipe du Soir de la Chaine L’Equipe.

La punchline de mauvais gout contre Al-Khelaifi

Eric Blanc, un intervenant très connu de ce média et qui d’habitude intervient sur les sujets liés au Barça, a tenu des propos condamnables envers le président parisien. Pour critiquer son travail, il n’a rien trouvé mieux que de sortir des clichés sur les hommes d’affaire du Golfe avec des blagues racistes qui ne lui font pas honneur.

« Si ça va trop loin, le Prince (l’Emir) le sortira. Pour le protéger. Il mettra quelqu’un d’autre à sa place. Il (Nasser Al-Khelaifi) ira s’occuper des courses de dromadaire ou de 4x4 dans le désert ou de sa fédération de tennis », a-t-il déclaré.

Un acharnement contre le PSG ?

Ce n’est pas la première fois que les chroniqueurs de l’émission en question dérapent de la sorte et en manquant de respect à des représentants du PSG. Il y a quelques années, Marquinhos avait été moqué après l’accouchement de son épouse. Le chef d’édition n’a alors pas manqué de rappeler à l’ordre ses consultants. Et il serait bien inspiré d’en faire de même cette fois ci.

Côté parisien, on risque aussi de modérément apprécier cette punchline d’un très mauvais gout. Même s’il est actuellement occupé par d’autres affaires, comme celle qui concerne « l’armée digitale » ou le cas de l’entrepreneur franco-algérien emprisonné au Qatar, NAK va probablement prendre les mesures nécessaires contre le média pour ne pas revivre ce genre d’humiliations à l’avenir.