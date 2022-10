Nasser Al-Khelaïfi est-il un bon président ? La réponse de Jérémy Ménez, ancien joueur du PSG

Jérémy Ménez a joué au PSG version qatarie. Il connaît bien Nasser Al-Khelaïfi et livre son sentiment sur le président du club parisien.

Ancien joueur du PSG de 2011 à 2014, Jérémy Ménez s'est exprimé sur les remous qui agitent le PSG depuis les révélations sur les envies d'ailleurs de Kylian Mbappé.

Le natif de Longjumeau, toujours en activité à 35 ans en Serie B (il joue à la Reggina), estime que le principal responsable de ce désordre est Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG : « Ce n'est pas le seul fautif dans cette histoire mais c'est le principal décideur du club. C'est lui qui a mis en place tout ça et je pense qu'à un moment donné, quand les joueurs te manquent de respect depuis pas mal d'année c'est que tu n'es pas respecté dans le club. Le respect ce n'est pas ne pas être méchant, ne pas crier, c'est le rapport humain avec tes joueurs, sentir que tu es derrière quand ça ne va pas et pas seulement quand ça va bien, sinon c'est trop facile. Et je pense que les joueurs le ressentent ainsi que les gens qui travaillent autours de lui comme l'entraîneur et Luis Campos. Petit à petit ça forme un petit bordel (sic) et ça se ressent sur tout le monde. »

Ménez ajoute également que « NAK » n'est pas au niveau des grands présidents qu'il a pu côtoyer à l'AC Milan : « En connaissance du football ce n'est pas le meilleur, ça c'est sûr. Niveau rapport humain c'était « Bonjour, ça va bien ? » et ça n'allait pas plus loin. […] Est-ce c'est un mauvais président ? C'est un bien grand mot mais j'ai connu Galliani, j'ai connu Berlusconi et c'est vrai que c'est autre chose. Berlusconi rentrait dans le vestiaire et il rigolait avec toi et tu n'avais envie de faire d'erreurs. Il imposait le respect naturellement. »