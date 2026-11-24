Comment regarder Nasaf Qarshi - Al Khalidiyah avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 5 25 nov. 2026 - 08:45

Nasaf Qarshi reçoit Al Khalidiyah dans le groupe A de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Le stade et la ville n’ont pas encore été confirmés.

Les deux équipes se sont déjà affrontées en septembre, lors d’un premier match disputé chez Al Khalidiyah et conclu sur un nul 0-0. Ce résultat a laissé les deux clubs dans la seconde moitié du classement.

Nasaf aborde cette rencontre en bonne forme sur la scène nationale. L’équipe a battu Mashal Muborak 2-0 le 21 novembre, puis s’est imposée 1-0 sur le terrain de Buxoro le 8 novembre. Elle reste donc sur deux victoires consécutives en championnat.

Son bilan sur la scène continentale est plus contrasté. Nasaf a perdu 1-0 contre Kuwait SC le 28 octobre, avant de remporter le match retour 3-2 à l’extérieur le 4 novembre.

Al Khalidiyah s’est également imposé lors de sa dernière sortie dans cette compétition. Mené au score, le club a renversé Al-Wahda pour l’emporter 2-1 le 4 novembre, une semaine après s’être incliné face au même adversaire sur le même score.

Le club bahreïnien s’est aussi montré régulier sur la scène nationale. Il a gagné 2-0 sur le terrain de Manama en 1. Division le 31 octobre et n’a perdu qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

Voici ce que l’on sait de l’heure du coup d’envoi, des moyens de suivre la rencontre et des chiffres à retenir avant que les deux équipes ne se retrouvent.

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