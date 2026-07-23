Napoli : voici le résultat des examens pour Buongiorno et Lucca, le communiqué

Du côté de Napoli sont arrivés les résultats des examens pour Alessandro Buongiorno et Lorenzo Lucca après leurs blessures respectives. Voici le communiqué :

« Alessandro Buongiorno a subi aujourd’hui, à la clinique Jean Mermoz Prívate Hospital de Lyon, une intervention chirurgicale de réparation de la racine du ménisque médial du genou droit. L’opération s’est parfaitement déroulée. Après une période d’immobilisation, Buongiorno commencera sa rééducation.

Après sa blessure survenue hier en match amical, Lorenzo Lucca a passé des examens diagnostiques qui ont mis en évidence une élongation de bas grade du ligament talo-fibulaire antérieur. »



