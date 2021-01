Napoli - Une amende pour Osimhen après son test positif au Covid-19 ?

L'international nigérian n'a pas respecté le protocole sanitaire et est revenu de Lagos avec le Covid-19, avant de présenter ses excuses.

pourrait infliger une amende à Victor Osimhen après que des détails aient été révélés sur la façon dont il a pu être testé positif au coronavirus, selon la presse italienne.

L'attaquant a été contraint de passer le test Covid-19 après son voyage à Lagos, où il s'est rendu pour célébrer la période des fêtes de fin d'année. Le résultat du test s'est révélé positif et l'international nigérian a été isolé dans sa maison en .

Des détails sur la façon dont l'attaquant, qui a eu 22 ans mardi, a peut-être contracté le virus Covid-19 ont été révélés par les vidéos de sa fête d'anniversaire diffusées sur les réseaux sociaux.

Un video di due giorni fa mostra Victor #Osimhen festeggiare il suo compleanno insieme ad amici e parenti. Nessuno indossa la mascherina o rispetta il distanziamento: oggi l’attaccante del #Napoli è positivo al #COVID19 pic.twitter.com/6nGx2VfAFq — Simone Guadagno (@SimoneGuadagnoo) January 1, 2021

L'attaquant n'a pas respecté les règles face au Covid-19 pendant la fête. Les dirigeants de Naples et l'entraîneur Gennaro Gattuso sont en colère contre la négligence de l'attaquant et il pourrait se voir infliger une lourde amende selon le Corriere del Mezzogiorno.

Osimhen n'a fait que huit apparitions avec les Partenopei, inscrivant deux buts, depuis sa signature record l'été dernier, en raison de blessures et de suspensions.

En plus de manquer le match de , Osimhen pourrait également manquer les matchs de championnat de Naples contre l' et la Spezia, et le match de la contre .

L'attaquant a présenté ses excuses

À l'image de Lo Celso ou Lanzini pour les mêmes raisons en Angleterre, l'ancien lillois a tenu à présenter ses excuses pour cette situation. "J'ai fait une erreur en allant au en ce moment [...]. J'ai fait une erreur en participant à une fête surprise sans comprendre la gravité de ce que je faisais", a-t-il affirmé dans une story postée sur son compte Instagram.

"Je demande pardon au club, à l'entraîneur, à l'équipe et aux supporters." Osimhen n'a plus joué avec Naples depuis le mois de novembre et une blessure à l'épaule contractée lors de la trêve avec le Nigéria.

En son absence, Naples n'a guère tremblé pour prendre le meilleur sur Cagliari, largement battu sur son terrain (1-4), avec notamment un doublé de Piotr Zielinski, alors que Lorenzo Insigne a également marqué sur penalty en fin de rencontre.