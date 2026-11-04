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Giovanni Manna NapoliGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Napoli, le directeur sportif Manna : « Nous serons actifs sur le marché des transferts en janvier, mais l’attaque est le seul secteur où nous sommes pourvus »

SSC Naples
Mercato
FC Porto vs SSC Naples
FC Porto
Ligue des Champions

Napoli sera très actif sur le marché des transferts en janvier, mais pas pour chercher une doublure à Hojlund.

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Le match contre le Porto est déjà capital pour le Napoli, qui doit courir après une place en barrages, et pour Max Allegri qui doit tenter, malgré une véritable hécatombe de blessures, d’oublier la lourde défaite subie face à son ancien club au Juventus Stadium il y a seulement 3 jours.

Interrogé par Sky Sport avant la rencontre, le directeur sportif Giovanni Manna a souligné à quel point les nombreux problèmes physiques au sein de l’effectif compliquent la composition de la feuille de match. Il a aussi insisté sur la nécessité pour le club de se renforcer lors du mercato de janvier, mais pas en recrutant un nouvel avant-centre.

LE MATCH : « La Ligue des champions est encore longue et ce match est important, surtout dans la période délicate que nous traversons. Pour la confiance, il est important de réaliser une belle prestation. »

DE BRUYNE : « Kevin est un joueur de très haut niveau qui peut jouer partout sur le terrain. Ce soir, il évolue peut-être à un poste qui correspond davantage aux qualités qu’on lui connaît depuis longtemps, mais il a montré en Serie A qu’il pouvait aussi jouer en meneur de jeu reculé. Notre composition d’équipe reflète aussi les joueurs dont nous disposons aujourd’hui. »

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L’HÉCATOMBE DE BLESSURES : « En ce qui concerne les blessures, nous avons aussi eu des blessures traumatiques. Certains ont connu davantage de problèmes l’an dernier que par le passé : Anguissa, par exemple, n’en avait jamais eu, tandis que Neres, si. Mais ce n’est pas une excuse. »

« NOUS INTERVIENDRONS SUR LE MARCHÉ EN JANVIER » : « Un renfort en janvier, peut-être en attaque ? Le seul secteur où nous ne manquons pas de solutions, c’est l’attaque… Nous réfléchissons constamment à la situation et nous allons certainement travailler pour faire quelque chose, mais nous verrons dans quel état nous arriverons à ce moment-là. Nous ferons ce qui doit être fait, en respectant nos critères, comme toujours. »

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