Napoli, le directeur sportif Manna : « Nous serons actifs sur le marché des transferts en janvier, mais l’attaque est le seul secteur où nous sommes bien pourvus. »

Le match contre Porto est déjà crucial pour Napoli, qui doit aller chercher une place en barrages, et pour Max Allegri, qui doit tenter, malgré une véritable hécatombe de blessures, d’oublier la lourde défaite subie face à son ancien club au Juventus Stadium il y a seulement 3 jours.

Le directeur sportif Giovanni Manna a présenté le match au micro de Sky Sport. Il a souligné les difficultés à remplir la feuille de match en raison des très nombreux pépins physiques au sein de l’effectif, ainsi que la nécessité pour le club de se renforcer lors du mercato de janvier. Mais pas en recrutant un nouvel avant-centre.

LE MATCH : « La Ligue des champions est encore longue et le match d’aujourd’hui est important, surtout dans la période délicate que nous traversons. Pour la confiance, il est important de réaliser une belle prestation. »

DE BRUYNE : « Kevin est un joueur de très haut niveau qui peut évoluer partout sur le terrain. Ce soir, il occupe peut-être un poste qui convient mieux aux qualités qu’on lui connaît, mais il a montré en Serie A qu’il pouvait aussi jouer en meneur de jeu reculé. Notre composition d’équipe aujourd’hui reflète aussi les joueurs dont nous disposons. »

L’HÉCATOMBE DE BLESSURES : « Parmi les blessures, nous avons aussi eu des problèmes liés à des traumatismes. Certains joueurs ont eu plus de problèmes la saison dernière que par le passé : Anguissa, par exemple, n’en avait jamais eu, alors que Neres, si. Mais ce n’est pas une excuse. »

« NOUS SERONS ACTIFS SUR LE MARCHÉ EN JANVIER » : « Un renfort en janvier, peut-être devant ? Le seul secteur où nous ne sommes pas dépourvus, c’est l’attaque… Nous réfléchissons en permanence et, bien sûr, nous travaillerons pour faire quelque chose, mais nous verrons dans quel état nous arriverons à ce moment-là. Nous ferons ce qui doit être fait en respectant nos critères, comme toujours. »