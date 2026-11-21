Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Mauvaise nouvelle pour le Napoli, qui perd rapidement Antonio Vergara sur blessure.

Le milieu offensif, titularisé par l’entraîneur Massimiliano Allegri derrière l’avant-centre Rasmus Hojlund, se blesse après seulement 10 minutes de jeu lors du match à domicile contre le Torino, comptant pour la douzième journée de Serie A.

Sur l’action qui voit le gardien brésilien Lucas Perri repousser le tir de Matteo Politano, servi par une passe de Scott McTominay, Vergara s’effondre dans la surface de réparation en se tenant la jambe gauche.

Il se couvre ensuite le visage avec son maillot pour tenter de cacher ses larmes et doit quitter le terrain : à sa place, Allegri fait entrer l’international belge Kevin De Bruyne à la 13e minute.

Publicité Publicité

Vergara devra passer des examens pour déterminer la gravité exacte de sa blessure musculaire aux fléchisseurs de la jambe gauche.

Pour l’international italien né en 2003, il s’agit de son deuxième arrêt cette saison après sa blessure au mollet début octobre, qui l’avait tenu éloigné des terrains pendant une vingtaine de jours et lui avait fait manquer 4 matchs, contre Frosinone et Venezia en Serie A, puis Villarreal et Bodo/Glimt en Ligue des champions.

De son côté, en fin de première période, le Torino perd sur blessure son joueur de couloir algérien Rafik Belghali, remplacé à la 40e minute par le Marocain Zakaria Aboukhlal, que l’entraîneur du Torino Ignazio Abate fait entrer en jeu.