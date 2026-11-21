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Mauvaise nouvelle pour le Napoli, qui perd rapidement Antonio Vergara sur blessure.

Le milieu offensif, titularisé par l'entraîneur Massimiliano Allegri derrière l'avant-centre Rasmus Hojlund, se blesse après seulement 10 minutes de jeu lors du match à domicile contre le Torino, comptant pour la douzième journée de Serie A.

Sur l'action qui voit le gardien brésilien Lucas Perri repousser la frappe de Matteo Politano, servi par Scott McTominay, Vergara s'effondre dans la surface de réparation en se tenant la jambe gauche.

Il se couvre ensuite le visage avec son maillot pour tenter de cacher ses larmes et doit quitter le terrain : à sa place, Allegri fait entrer l'international belge Kevin De Bruyne à la 13e minute.

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Vergara devra passer des examens pour déterminer la gravité exacte de sa blessure musculaire aux fléchisseurs de la jambe gauche.

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Pour l'international italien né en 2003, il s'agit de son deuxième coup d'arrêt cette saison après une blessure au mollet contractée début octobre. Celle-ci l'avait tenu éloigné des terrains pendant une vingtaine de jours, lui faisant manquer 4 matchs contre Frosinone et Venise en Serie A, puis Villarreal et Bodo/Glimt en Ligue des champions.

Les propos d'Allegri après le match : « Il s'est blessé, je ne sais pas combien de temps il nous manquera. C'est vraiment dommage, il était très abattu. Je crois que cette blessure est liée à la période qu'il traverse : cette année, il a des responsabilités différentes, la sélection nationale, davantage de pression mentale... Ces blessures sont parfois aussi causées par ce genre de choses. »

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LE FOOTBALL D'ALLEGRI : « Le football d'Allegri n'existe pas. Ce qui existe, c'est le football pratiqué par une équipe, le Napoli, où nous devons récupérer des joueurs. Sur ces 10 matchs, à l'exception d'un ou deux, comme la première période contre le Genoa, nous avons encaissé trop de buts trop facilement. Ce soir, hormis une frappe de l'extérieur de la surface, nous n'avons pas concédé de tirs. Nous avons mieux défendu dans les zones du terrain où nos adversaires pénétraient facilement. Et puis, il faut comprendre que les matchs durent 95 minutes et qu'il faut savoir souffrir. On ne peut pas toujours gagner 3-0 sans que l'adversaire tire. »

De l'autre côté, vers la fin de la première période, le Torino perd sur blessure son joueur de couloir algérien Rafik Belghali, remplacé à la 40e minute par le Marocain Zakaria Aboukhlal, que l'entraîneur du Torino, Ignazio Abate, fait entrer en jeu.