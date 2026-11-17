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Un effet domino est possible au milieu de terrain lors du mercato hivernal. En attendant le retour de Khephren Thuram (en janvier) et de Manuel Locatelli (en mars), tous deux blessés, la Juventus cherche un nouveau renfort. Une aide pourrait venir du Napoli, même indirectement.

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La Gazzetta dello Sport écrit que la Juventus s’est discrètement renseignée sur les intentions de Frank Anguissa, dont le contrat expire en juin et qui se montre très réservé sur la question d’une prolongation. Ces démarches ont révélé que l’international camerounais de 31 ans (déjà entraîné par Luciano Spalletti lors du Scudetto remporté avec le Napoli) ne souhaiterait pas attendre l’été prochain et viserait un retour à Marseille dès le début de l’année 2027.

Son éventuelle arrivée permettrait à l’OM de faire mieux accepter le départ de Pierre-Emile Hojbjerg, du même âge. L’administrateur délégué de la Juventus, Giovanni Carnevali, a également reçu d’excellentes références sur l’international danois de la part de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui l’a entraîné en France.

Depuis l’été dernier, le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, qui l’a déjà côtoyé à Tottenham, tente de le convaincre de le rejoindre à la Fiorentina. En janvier, le club disputera sa signature à la Juve pour essayer de se l’assurer.

Par ailleurs, la Fiorentina s’intéresse au défenseur central allemand de Birmingham, Phil Neumann (né en 1997 et ancien joueur de Hanovre), comme solution de rechange au Portugais de 22 ans Tiago Gabriel, de Lecce.

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De son côté, Carnevali poursuit ses démarches pour tenter de devancer la concurrence anglaise sur le milieu français de 18 ans de Sassuolo, Darryl Bakola.

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Les relations entre les deux clubs sont excellentes : le montant demandé correspond à celui de la clause libératoire (35 millions d’euros), mais l’intégration d’un jeune de la Juventus Next Gen dans la transaction est à l’étude.

Concernant le poste de latéral gauche, les dirigeants de la Juventus Massara et Ottolini ont plusieurs rendez-vous liés au mercato prévus cette semaine à Milan. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le Franco-Algérien Rayan Ait-Nouri reste en tête de liste et pourrait quitter Manchester City en prêt. Il est suivi de l’Italien Destiny Udogie, de Tottenham (ancien joueur de l’Udinese), et de l’Espagnol Alejandro Balde, du FC Barcelone.

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Il Corriere dello Sport ajoute que la cible pour la saison prochaine est, en revanche, l’Italien Lorenzo Bernasconi, qui vient de prolonger son contrat avec l’Atalanta jusqu’en juin 2031.

Tuttosport écrit pour sa part qu’en attaque, comme solutions de rechange à l’avant-centre norvégien de l’Atlético de Madrid Alexander Sorloth et à l’Américain de Monaco Folarin Balogun, la Juventus cible Gustavo Varela, de Monza, club lui-même intéressé par le jeune ailier offensif de la Juventus Antonio Stefano Merola.

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L’ancien joueur portugais de Benfica plaît aussi au Napoli, qui a toutefois déjà, selon La Gazzetta dello Sport, pris contact avec l’Italien Sebastiano Esposito, actuellement prêté par Cagliari à Sassuolo avec une option d’achat de 11 millions d’euros et 15 % sur une future revente.

Il Corriere dello Sport écrit enfin que le Napoli ne veut pas céder en janvier le milieu belge Kevin De Bruyne, convoité par le PSV Eindhoven.