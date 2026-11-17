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Un effet domino est possible au milieu de terrain lors du mercato hivernal. En attendant le retour des blessés Khephren Thuram (en janvier) et Manuel Locatelli (en mars), la Juventus cherche un renfort. Une aide pourrait venir, indirectement, du Napoli.

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La Gazzetta dello Sport écrit que la Juventus s’est discrètement renseignée sur les projets de Frank Anguissa, dont le contrat expire en juin et qui se montre très réservé sur la question d’une prolongation : il ressort de ces recherches que l’international camerounais de 31 ans (déjà entraîné par Luciano Spalletti lors du titre de champion d’Italie remporté avec le Napoli) ne voudrait pas attendre l’été prochain et viserait un retour à Marseille dès le début de l’année 2027.

Son éventuelle arrivée permettrait à l’OM de faire passer le départ de Pierre-Emile Hojbjerg, du même âge. Le directeur général de la Juventus, Giovanni Carnevali, a également reçu d’excellentes références sur l’international danois de la part de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, qui l’a entraîné en France.

Depuis l’été dernier, le directeur sportif de la Fiorentina, Fabio Paratici, qui l’a déjà côtoyé à Tottenham, tente de le convaincre de le rejoindre à la Fiorentina, qui rivalisera avec la Juve en janvier pour tenter de s’attacher ses services.

Par ailleurs, la Fiorentina s’intéresse au défenseur central allemand de Birmingham, Phil Neumann (né en 1997 et passé par Hanovre), comme autre piste que le Portugais de 22 ans Tiago Gabriel, de Lecce.

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De son côté, Carnevali poursuit ses démarches pour tenter de devancer la concurrence anglaise sur le milieu français de Sassuolo, Darryl Bakola, 18 ans.

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Les relations entre les deux clubs sont excellentes : sa valeur est celle de sa clause libératoire (35 millions d’euros), mais les discussions portent sur l’intégration d’un jeune de la Juventus Next Gen dans la transaction.

Concernant le poste de latéral gauche, les dirigeants de la Juventus Massara et Ottolini ont prévu plusieurs rendez-vous liés au mercato à Milan cette semaine. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, le Franco-Algérien Rayan Ait-Nouri reste en tête de liste et pourrait quitter Manchester City en prêt. Il est suivi par l’Italien Destiny Udogie, de Tottenham (ancien joueur de l’Udinese), et par l’Espagnol Alejandro Balde, du FC Barcelone.

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Il Corriere dello Sport ajoute que la cible pour la saison prochaine est en revanche l’Italien Lorenzo Bernasconi, qui vient de prolonger son contrat avec l’Atalanta jusqu’en juin 2031.

Tuttosport écrit pour sa part qu’en attaque, outre l’avant-centre norvégien Alexander Sorloth, de l’Atlético de Madrid, et l’Américain Folarin Balogun, de Monaco, la Juventus vise Gustavo Varela, de Monza, club lui-même intéressé par le jeune ailier offensif de la Juventus Antonio Stefano Merola.

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L’ancien joueur portugais de Benfica plaît aussi au Napoli, qui, selon La Gazzetta dello Sport, a toutefois déjà contacté l’Italien Sebastiano Esposito, actuellement prêté par Cagliari à Sassuolo avec option d’achat pour 11 millions d’euros et 15 % sur une future revente.

Il Corriere dello Sport écrit enfin que le Napoli ne veut pas céder en janvier le milieu belge Kevin De Bruyne, courtisé par le PSV Eindhoven.