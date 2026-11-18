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Massimiliano Allegri « joue » le mercato hivernal du Napoli.

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Il Corriere dello Sport écrit que les investissements du club du président Aurelio De Laurentiis lors du prochain mercato dépendront aussi des résultats de l’équipe vice-championne d’Italie : il lui faut sans attendre 9 points en 3 matches de Serie A contre le Torino, Sassuolo et Lecce, ainsi qu’un coup d’éclat en Ligue des champions face à Bruges, sans négliger le match contre la Fiorentina en Coupe d’Italie.

La priorité pour renforcer l’attaque est Sebastiano Esposito, mais Sassuolo devrait d’abord lever son option d’achat en versant 10 millions d’euros à Cagliari, d’où il est arrivé en prêt.

Dans ce même secteur offensif, l’avant-centre italien Lorenzo Lucca et l’ailier néerlandais Noa Lang sont annoncés sur le départ. Un supposé intérêt de la Lazio, en tête du classement, pour ce dernier a toutefois été démenti.

Par ailleurs, le Napoli rejoint la Roma dans la course à l’Anglais de Chelsea, Jamie Bynoe-Gittens (né en 2004, ancien du Borussia Dortmund).

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Pour la Roma, outre le rêve que représente le Brésilien Endrick du Real Madrid, la piste alternative mène à l’Allemand Jamie Leweling de Stuttgart.

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Du côté du Napoli, au milieu de terrain, le jeune Ivoirien du Paris FC, Patrick Zabi, plaît (né en 2006).

Deux internationaux sont attendus aujourd’hui à Castel Volturno : l’Uruguayen Mathias Olivera, avec un jour d’avance sur la date prévue, et le Belge Kevin De Bruyne (dans le viseur du PSV Eindhoven), qui a demandé et obtenu un jour de permission supplémentaire auprès d’Allegri.

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Enfin, le Corriere dello Sport écrit également qu’au centre d’entraînement de Castel Volturno, le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, a rencontré l’agent Decio Berman, qui représente le gardien de Coritiba, Pedro Morisco (né en 2004), convoqué en sélection par le sélectionneur Carlo Ancelotti. Il s’agit d’une idée, d’un nouveau profil à évaluer dans la perspective de l’avenir.

Le contrat d’Alex Meret expire en juin 2027 et, dès janvier, il acquerra le statut d’agent libre de renom en l’absence d’une prolongation, qu’il s’est toujours dit prêt à envisager.

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Le Serbe Vanja Milinkovic-Savic est, lui, sous contrat jusqu’en 2029.

L’été dernier, Manna avait déjà placé dans son viseur le gardien tchèque du PSV Eindhoven, Matej Kovar (né en 2000).