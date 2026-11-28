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En janvier, Naples va mener une véritable révolution, surtout au milieu de terrain, où Scott McTominay sera la seule certitude, à condition toutefois de parvenir à un accord pour prolonger son contrat.

Le directeur sportif Giovanni Manna s'est déjà mis en quête de jeunes joueurs de moins de 23 ans capables d'intégrer l'effectif et de contourner les contraintes liées aux listes de joueurs, au moins en Serie A, même sans départs éventuels. Selon Alfredo Pedulla, une piste prend de plus en plus d'ampleur : celle du milieu de terrain de Corinthians, André.

QUI EST ANDRÉ ? Né en 2006 à São Paulo, André Luiz Santos Dias, plus simplement appelé André, a grandi dans les équipes de jeunes de Corinthians et a depuis longtemps intégré durablement l'équipe première. Au cours de cette très longue saison, il a disputé 43 matches, dont 6 en Copa Libertadores, pour 4 buts et 2 passes décisives.

Milieu de terrain polyvalent, doté d'une grande capacité à couvrir du terrain, d'une bonne lecture défensive et, surtout, d'un excellent sens du timing pour se projeter dans la surface, il s'est de plus en plus imposé dans l'entrejeu de Corinthians ces deux dernières années. Il a également remporté avec le club une Coupe du Brésil et une Supercoupe du Brésil.

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DÉJÀ PROPOSÉ EN ITALIE : André a en réalité été proposé à plusieurs reprises en Italie lors des deux derniers mercatos. La Roma s'était d'abord intéressée à lui, puis l'AC Milan, dont le directeur sportif Tare avait étudié son profil en détail.



Un accord avec l'AC Milan semblait tout proche en février dernier, mais le rapide effondrement de l'organigramme du club a fait capoter l'opération.

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CORINTHIANS RÉCLAME 15 À 18 MILLIONS D'EUROS : Le nom d'André revient aujourd'hui sur le devant de la scène. C'est Naples qui approfondit les discussions avec lui et avec Corinthians. Le club voudrait en faire le successeur de Frank Zambo-Anguissa, appelé à partir pour Marseille six mois avant l'expiration de son contrat.

Pour le recruter, il faudra toutefois consentir un effort financier sur le montant du transfert, car Corinthians réclame au moins 15 à 18 millions d'euros pour le laisser partir. La question de son contrat paraît en revanche plus simple : son salaire sera certainement inférieur à celui du Camerounais.

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ALLEGRI VOULAIT RABIOT : Le lien avec l'AC Milan dans ce dossier ne se limite toutefois pas à la tentative du club de recruter André l'an dernier. En réalité, dès le début de l'été, Massimiliano Allegri avait demandé à De Laurentiis et Manna de recruter un milieu de terrain, mais pas n'importe lequel : Adrien Rabiot, qu'il avait contribué à faire venir à Milan.

Au moment de cette demande, la relation avec Amorim et son rôle dans la nouvelle organisation de l'AC Milan n'avaient pas encore pris forme. Au contraire, le climat était tendu en raison des jours de vacances supplémentaires qui lui avaient été accordés après la Coupe du monde. L'opération n'a pas abouti et le Français négocie aujourd'hui avec l'AC Milan la prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin 2028, avec une option jusqu'en 2029. Les espoirs de l'entraîneur s'amenuisent, mais en l'absence d'accord, tout sera remis en question.