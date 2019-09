Naples s'impose dans la douleur face à Brescia, Balotelli buteur

Menant 2-0, Naples a ensuite connu quelques sueurs froides mais s'est bien imposé au final face à Brescia au San Paolo. Balotelli a marqué.

a plié sans rompre face Brescia, ce dimanche devant ses supporters. Mais au final, l'essentiel a été obtenu par les joueurs dirigés par Carlo Ancelotti : les trois points de ka victoire.

D'abord lagement dominateur, Naples a fait la différence rapidement par Dries Mertens (13ème) avant d'avoir plusieurs opportunités par le biais de Llorente notamment. Fort heureusement pour eux, les locaux ont su doubler la mise au moment le plus opportun, juste avant la pause. C'est Kostas Manolas, de la tête, qui a marqué le second but des napolitains.

La seconde mi-temps a, elle, été une grande attaque-défense menée par Brescia. Sandro Tonali a marqué avant de voir son but invalidé par le VAR. Tonali encore lui a été décisif pour offrir une passe décisive quelques minutes plus tard à Mario Balotelli, buteur sur corner (67ème).

Faisant le dos rond, et subissant un nombre important d'occasions, Naples a cependant su tenir pour obtenir un succès plus que difficile devant ses supporters et peut désormais se tourner vers le match face à Genk, mercredi en (18h55).