Naples : «Sarri est vraiment fou», l’incroyable anecdote de Kalidou Koulibaly

Le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly n’oubliera jamais la réaction de son ancien entraineur Maurizio Sarri à la naissance de son fils.

Dans un entretien accordé à Colinterview, Kalidou Koulibaly a livré une drôle d’anecdote au sujet de son ancien coach à Naples. Le Champion d’Afrique s’est vu refuser, dans un premier temps, de rejoindre sa femme qui était en train d’accoucher. Incroyable !

« Ça pouvait vraiment exploser »

« Ma femme m'appelle et me dit 'viens vite je vais accoucher', a confié le Sénégalais. Je vais voir le coach et je lui dis que ma femme est en train d'accoucher et il faut absolument que j'y aille. Il me dit 'non, non, tu n'y vas pas'. Je dis: 'quoi' ! Il me répond 'tu vas tuer mes plans, tu devais jouer ce soir, comment je fais maintenant moi. »

Finalement, le roc défensif est autorisé à rejoindre sa femme à condition qu’il revienne pour le match dans la soirée. L’histoire ne s’arrête pas là pour Kalidou Koulibaly.

De retour au sein de l’effectif napolitain, le Sénégalais ne fait pas partie du onze de départ de Maurizio Sarri comme cela avait été convenu entre les deux hommes.

« Je reviens tout content avec des photos de mon fils. On va en réunion d'avant-match, il donne l'équipe... et il me met sur le banc, a enchainé le défenseur de Chelsea. Je me retourne vers (Faouzi) Ghoulam et je lui dis : Mais il est sérieux lui ?... Je me suis assis dans les vestiaires après, je rigolais tout seul. Je me suis dit vraiment : je ne sais pas où je suis tombé mais lui, il est fou, pour être fou, il est vraiment fou. Heureusement que j'ai du respect et que je suis gentil parce que sinon ça pouvait vraiment exploser. »