Un nouveau nom circule pour renforcer la défense du Napoli. Ces dernières heures, le profil de Mbekezeli Mbokazi, défenseur central gaucher né en 2005, originaire d’Afrique du Sud et évoluant au Chicago Fire, a été associé aux Azzurri.





L’agent du joueur, Basia Michaels, s’est exprimé sur Stile TV. Voici ses propos :

L'agent s'exprime : «« Il y a beaucoup d’intérêt autour du joueur. Naples le suit de près, et les Chicago Fire gèrent la situation avec beaucoup d’attention. Personnellement, je n’ai pas eu de contacts avec le directeur sportif de Naples, mais je sais que le club italien observe le jeune joueur. Les Américains souhaitent céder le joueur, mais il faudra trouver le bon club et une offre adéquate. Si Naples représentait une possibilité concrète et que les clubs parvenaient à un accord, je pense que le transfert pourrait aboutir. »





L’OPTION NAPLES – « Mbokazi m’a clairement dit qu’il se sentait prêt pour une nouvelle expérience et qu’il aimerait jouer en Italie. Pour l’instant, il y a des manifestations d’intérêt en provenance de Belgique, d’Allemagne et d’Italie, mais aucun contact concret avec le club. J’ai aussi entendu parler de Brentford et de Nottingham Forest, mais nous attendons un signe plus concret. Je ne connais pas Allegri, mais si l’occasion se présente, je serai ravi de le rencontrer et de découvrir Naples. Si tout se passe comme prévu, j’aimerais être là-bas avec Mbokazi avant la fin août. Pour l’instant, toutefois, ce n’est qu’un espoir. »