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Naples surveille de près l’ailier de Chelsea Jamie Gittens, tandis que Massimiliano Allegri prépare des renforts cruciaux pour janvier. Déterminé à sauver sa saison, le club italien a fait du joueur de 22 ans l’une de ses principales cibles, aux côtés de Gustavo Varela, de Monza.

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Allegri vise une refonte de l’effectif en janvier

Naples suit de près Gittens, l’ailier de Chelsea, à l’approche du mercato de janvier. L’entraîneur Allegri recherche activement des renforts offensifs pour tenter de redresser la saison difficile du club.

Le technicien italien a identifié le dernier tiers du terrain comme un secteur à améliorer sans attendre. Gittens, qui a montré de belles promesses, est actuellement considéré comme un candidat idéal pour apporter un nouvel élan à Naples lors de la seconde moitié de la saison.

L’ailier de Chelsea répond aux critères de Naples

Selon le Corriere dello Sport, la possibilité de voir l’ailier anglais de 22 ans quitter Stamford Bridge en début d’année prochaine se précise. Surtout, il répondrait sans difficulté aux exigences strictes de Naples concernant la liste des joueurs inscrits, grâce aux règles du championnat relatives aux jeunes joueurs.

Toutefois, convaincre le club de Premier League de le laisser partir nécessitera probablement une offre financière conséquente. La Roma, rivale de Naples en championnat, a été tout près de le recruter lors du dernier mercato estival, mais Chelsea a fermement rejeté sa première offre de 43 millions d’euros.

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Varela et des cibles au milieu de terrain identifiés

Gittens n’est pas le seul joueur de premier plan à figurer sur la longue liste de cibles de Naples. L’attaquant de Monza Varela est devenu l’un des favoris d’Allegri après une saison individuelle remarquable. Le joueur de 21 ans est actuellement en tête du classement des buteurs de Serie A avec neuf buts en championnat et a récemment fêté sa toute première convocation en équipe A du Portugal.

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Naples a déjà pris directement contact avec les représentants de Varela pour discuter d’un éventuel transfert. Au milieu de terrain, le club s’intéresse au jeune joueur de Sassuolo Darryl Bakola, qui aura 19 ans ce mois-ci. Toutefois, la star de Monaco Mamadou Coulibaly reste sa priorité absolue à ce poste.

Les contraintes financières dictent la stratégie hivernale

Malgré la volonté clairement exprimée par Allegri de recruter des joueurs capables d’avoir un impact immédiat, toute opération d’envergure dépendra fortement de la situation financière du club. La direction de Naples devra respecter des limites budgétaires strictes, ce qui pourrait rendre impossible un transfert à 40 millions d’euros pour une cible prioritaire comme Coulibaly.

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L’équipe chargée du recrutement pourrait donc se tourner vers des prêts de courte durée plutôt que vers des transferts définitifs. Parallèlement, des départs sont déjà prévus pour équilibrer l’effectif : Noa Lang devrait quitter définitivement le club en janvier, tandis que Lorenzo Lucca devrait partir en prêt.