Naples : Osimhen promet de "tout donner" après son doublé contre Leicester

Victor Osimhen pense qu'il a beaucoup à offrir à Naples après son doublé qui a permis à l'équipe italienne d'obtenir un match nul 2-2 contre Leicester

L'international nigérian de 22 ans est venu à la rescousse de Naples après avoir inscrit deux buts en seconde période pour permettre à son équipe d'obtenir un point dans la bataille du groupe C de Ligue Europa au King Power Stadium.

C'est Leicester qui a pris l'avantage en début de match par Ayoze Perez et qui a doublé la mise à l'heure de jeu par Harvey Barnes, mais une meilleure prestation en seconde période a permis aux visiteurs d'égaliser grâce à Osimhen, qui a marqué sur un but collectif bien travaillé avant de marquer de la tête le deuxième but après un centre de Matteo Politano.

Osimhen, qui était incertain pour le premier match de la campagne d'Europa League, a loué les efforts de l'équipe pour l'aider à revenir et à prendre un point important à l'extérieur.

"Je suis heureux et nous avons joué en équipe, même lorsque nous étions menés de deux buts, nous avons continué à jouer en équipe", a déclaré Osimhen cité par Sky Sport Italia.

"Je ne veux pas me fixer d'objectif. Le club a toujours cru en moi, commencer avec ces deux buts est certainement important et je veux continuer comme ça."

L'article continue ci-dessous

Bien que sa première campagne ait été gênée par des blessures et à un moment Covid-19, le Super Eagle estime qu'il a beaucoup à offrir à Naples s'il reste en bonne santé.

"J'ai tout à donner à Naples, je veux rester en bonne santé, éviter les blessures et une étape à la fois, nous pouvons ensemble atteindre nos objectifs", a poursuivi Osimhen.