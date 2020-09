Naples ne s'attend pas à un départ de Koulibaly mais Gattuso est toujours nerveux

Le défenseur central a été lié à un certain nombre de clubs mais devrait rester à Naples pour le moment.

Le directeur sportif de , Cristiano Giuntoli, pense que le défenseur vedette, Kalidou Koulibaly, restera chez le club du sud de l' , malgré des liens avec et le durant ce mercato estival. Kalidou Koulibaly avait été étroitement lié au géant de la , Manchester City, mais l'équipe de Pep Guardiola a conclu un accord pour signer le défenseur central de , Ruben Dias, ce dimanche.

Le PSG, champion de en titre, serait également intéressé par le Sénégalais après le départ de Thiago Silva, tandis que et ont déjà été liés au défenseur de Naples. Interrogé sur Koulibaly avant la victoire écrasante 6-0 contre le dimanche, Giuntoli a déclaré à Sky Sport Italia : "L'équipe a été complétée en janvier avec Stanislav Lobotka et Diego Demme, qui peuvent jouer dans plusieurs rôles différents. Avec Amir Rrahmani, [Victor] Osimhen et [Andrea] Petagna, nous sommes complets, nous allons maintenant essayer de libérer des joueurs qui n'auront pas beaucoup de temps sur le terrain".

Gattuso : "Je serai nerveux jusqu'à la clôture du mercato"

"Je pense que Koulibaly reste, nous sommes très heureux et lui aussi. Je crois qu'il reste", a ajouté le directeur sportif de Naples. Kalidou Koulibaly a aidé à Naples à conserver son but inviolé lors d'une victoire de haut vol. Naples son début de saison parfait après son succès contre Gênes. Naples n'a pas encore concédé le moindre but en deux matches de cette saison, tout en marquant huit buts ce qui les places en haut du classement.

Gennaro Gattuso a également été interrogé sur Koulibaly à la suite des commentaires de Giuntoli et l'entraîneur de Naples a déclaré à Sky Sport Italia après le match: "J'espère qu'il reste avec nous, égoïstement parlant, car il nous donne tellement à la fois en termes techniques et en tant que personnage. Le monde a changé à cause de la pandémie et je me rends compte que tous les clubs doivent équilibrer les comptes. J'espère que son départ n'arrivera pas, mais je serai nerveux à ce sujet jusqu'au jour de la date limite de transfert".

L'international sénégalais Koulibaly a élu domicile à Naples depuis son arrivée de Genk en 2014. Le joueur de 29 ans a joué un rôle déterminant lorsque Naples a remporté le titre de la la saison dernière - le premier trophée du club depuis 2014. Malgré la grande victoire de Naples dimanche, Gattuso n'a pas tardé à souligner que le score était trompeur : "Ce résultat est très dur et ne reflète pas le jeu", a déclaré Gattuso. "Si Piotr Zielinski n’avait pas marqué 30 secondes après la reprise, cela aurait été un match très différent. Nous devons nous concentrer sur l’amélioration et trouver le bon équilibre, car nous avons besoin d’un équilibre pour jouer ce type de football."