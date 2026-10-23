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Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a fermement démenti les nouvelles spéculations selon lesquelles il s’apprêterait à céder le contrôle du club italien, apparues après une récente réunion dans la ville. Le producteur de cinéma chevronné a également révélé avoir auparavant refusé une offre vertigineuse de plusieurs milliards d’euros émanant d’investisseurs du Moyen-Orient.

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Le président du club dément les rumeurs de rachat

De Laurentiis a réaffirmé que Naples resterait entre ses mains après que le Corriere dello Sport a fait état d’une nouvelle rencontre avec l’homme d’affaires italo-américain Matt Rizzetta. Après avoir sauvé le club, alors en faillite et en Serie C, le 6 septembre 2004, l’homme de 77 ans l’a vu remporter sept trophées majeurs, dont les titres de Serie A en 2022-23 et 2024-25. Toutefois, de récents échanges avec l’actionnaire majoritaire de Napoli Basket ont relancé les rumeurs de rachat, confirmées pour la première fois en mai.

Des offres de plusieurs milliards qui ne le séduisent pas

IMAGO

Sous la présidence de l’Italien, qui dure depuis 22 ans, le club du sud de l’Italie a également remporté le titre de Serie C en 2005-06, trois Coupes d’Italie (2012, 2014 et 2020) et deux Supercoupes d’Italie (2014 et 2025).

Interrogé jeudi sur Radio Kiss Kiss, dans des propos relayés par Sky Sport Italia, De Laurentiis a clarifié sa position en détaillant ses précédentes négociations avec le consortium de Rizzetta et des prétendants du Moyen-Orient : « Naples n’est pas à vendre. Les Arabes m’ont proposé 3,5 milliards d’euros, mais je ne voulais pas prendre ma retraite. Je sais encore faire des films, et du football, auquel je ne connaissais rien. J’ai appris malgré d’innombrables difficultés.

« Il y a environ un an, Matt Rizzetta, que je ne connaissais pas, m’a demandé un rendez-vous. J’ai répondu par courtoisie. Il m’a présenté deux fonds qu’il représentait et qui voulaient acheter Naples.

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« Cela s’est passé entre février et mars de l’année dernière. Nous avons mis leurs avocats en contact avec les nôtres. Nous voulions évaluer la proposition, notamment savoir qui était derrière, même si nous n’avons jamais réellement entamé de procédure d’audit préalable.

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« Ils voulaient verser une partie des 2 milliards d’euros à la signature et le reste au cours des trois années suivantes. Au départ, on m’a dit que je continuerais à diriger le club, puis que mon rôle diminuerait progressivement jusqu’à ce que je devienne président d’honneur. J’ai demandé des garanties pour que le travail accompli en 22 ans à la tête du club se poursuive. Je me sentais un devoir envers les supporters de Naples du monde entier.

« L’argent compte, mais il passe en dernier. Matt Rizzetta m’a dit qu’il avait deux ou trois fonds derrière lui, mais les 2 milliards d’euros auraient été versés au fil des années, et non en une seule fois. »

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Une préférence pour un acheteur local plutôt qu’américain

En mai, le patron du club avait évoqué pour la première fois d’éventuelles offres de rachat en déclarant : « Le problème, ce n’est pas l’argent. C’est de savoir si un successeur peut aussi diriger avec le cœur. » Revenant sur sa dernière rencontre avec Rizzetta à Naples jeudi, De Laurentiis a ajouté : « Je suis heureux de l’accueillir. Il m’a reçu en Amérique pour assister à un match de basket.

« Quand il évoque la vente de Naples, je lui dis de ne pas relancer ce feuilleton. Je veux construire le stade, et cela demandera un engagement énorme, sur le plan physique aussi. Il se serait probablement contenté du Maradona. Avec un nouveau stade ailleurs, ce serait merveilleux de transformer le site du Maradona en un grand parc plein de verdure.

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« Pour l’instant, je n’ai pas décidé de vendre, mais si je le faisais, je préférerais vendre à quelqu’un de Naples plutôt qu’à un Américain.

« Chez nous, nous savons tous à qui nous avons affaire. Si quelqu’un de Naples voulait prendre ma succession dans deux, trois ou cinq ans, cela m’irait. J’ai travaillé pendant 22 ans pour des gens merveilleux. »

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Le projet de stade au cœur de ses projets d’avenir

Getty Images

Plutôt que d’envisager l’arrivée de fonds d’investissement étrangers, De Laurentiis va désormais consacrer son énergie à la construction d’un nouveau stade moderne pour le club, ailleurs qu’au stade Diego Armando Maradona. Le maintien de la pleine propriété du club garantit la stabilité de sa direction, tandis que le récent double vainqueur du Scudetto continue de disputer la Serie A et la Ligue des champions. Toute future passation de pouvoir attendra probablement qu’un acheteur napolitain se présente au cours des cinq prochaines années.