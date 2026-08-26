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CA Osasuna v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Naples, Musso pousse pour revenir en Serie A : contacts avancés avec l’Atlético de Madrid pour un échange avec Milinkovic-Savic

SSC Naples

Napoli, contacts avancés avec l’Atlético de Madrid pour un échange de gardiens

Juan Musso et l'Atlético de Madrid, ça sent la fin. Le gardien argentin de 32 ans a ouvert la porte à un départ, car il aimerait revenir en Italie, où il a déjà joué, et bien joué, avec l'Udinese. Selon ce qu'a rapporté Kiss Kiss à la radio et ce que nos sources ont confirmé, Naples avance dans les négociations pour le gardien argentin expérimenté.


Dans l'opération, Vanja Milinkovic-Savic sera inclus dans le cadre d'un échange à valeur égale : le gardien serbe a déjà ouvert la porte à la solution Atlético de Madrid, d'autant plus qu'il n'entre pas dans les plans de Naples, qui lui a préféré Alex Meret comme gardien numéro un.

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