Naples, Musso pousse pour revenir en Serie A : contacts avancés avec l’Atlético de Madrid pour un échange avec Milinkovic-Savic

Juan Musso et l'Atlético de Madrid, ça sent la fin. Le gardien argentin de 32 ans a ouvert la porte à un départ, car il aimerait revenir en Italie, où il a déjà joué, et bien joué, avec l'Udinese. Selon ce qu'a rapporté Kiss Kiss à la radio et ce que nos sources ont confirmé, Naples avance dans les négociations pour le gardien argentin expérimenté.





Dans l'opération, Vanja Milinkovic-Savic sera inclus dans le cadre d'un échange à valeur égale : le gardien serbe a déjà ouvert la porte à la solution Atlético de Madrid, d'autant plus qu'il n'entre pas dans les plans de Naples, qui lui a préféré Alex Meret comme gardien numéro un.