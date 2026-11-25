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La prolongation de Scott McTominay est incertaine. Le milieu écossais, sous contrat jusqu’en 2028, n’a toujours pas trouvé d’accord avec Naples et les conditions financières ne sont pas réunies, pour l’heure, pour poursuivre l’aventure ensemble. Selon le Corriere dello Sport, Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, et Colin Murdock, l’agent de l’ancien joueur de Manchester United, qui vit à Manchester, ont pris un café anglais hier au bar du Hyatt Regency. L’hôtel accueillait Naples pour son déplacement européen, quelques heures avant le match de Ligue des champions contre Manchester City, qui s’est ensuite terminé sur le score de 2-2 avec des buts de Hojlund et Lang.

Une discussion informelle pour faire le point et évaluer les marges de manœuvre dans des négociations actuellement au point mort. Les positions n’ont pas changé depuis avant l’été : Naples souhaite prolonger l’aventure du numéro 8 en Italie, tandis que McTominay réclame un salaire de 10 millions d’euros nets.

Une demande qu’Aurelio De Laurentiis juge aujourd’hui excessive. L’apport de McTominay à Naples, en matière de leadership comme de statistiques (33 buts et 10 passes décisives en 93 apparitions toutes compétitions confondues), est incontestable, mais il fêtera ses 30 ans le 8 décembre prochain et le club n’est pas prêt à faire des folies. D’autant qu’il n’a aucune garantie de participer à la prochaine Ligue des champions : Naples compte neuf points de retard sur l’AC Milan, quatrième.

Cela ne signifie pas que tout ne sera pas tenté pour parvenir à un accord. De Laurentiis connaît les positions de l’agent et du joueur, mais il sait aussi que McTominay est l’âme de Naples et l’idole des supporters. Un joueur moderne, capable de tout faire, qui a encore beaucoup à dire et à apporter.

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Il n’est pas temps de tirer la sonnette d’alarme. L’hiver est long et de nouveaux contacts auront lieu. Pour McTominay, l’aspect financier compte sans aucun doute, mais le projet sportif est tout aussi important. Il veut continuer à jouer pour remporter des trophées : son ambition n’a pas changé. Il n’a en revanche aucun doute sur la ville de Naples, qu’il considère comme une seconde maison, contrairement à son coéquipier De Bruyne. Cela pourrait peser dans sa décision de prolonger.

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Si les deux parties ne trouvent pas d’accord, une vente l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, deviendra la priorité. Plusieurs clubs s’intéressent à McTominay, dont l’AC Milan et la Juventus, selon la presse anglaise. Le milieu originaire de Lancaster touche actuellement environ 3 millions d’euros nets.