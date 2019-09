Naples-Liverpool - Les compos avec du classique pour les Reds, Lozano titulaire à Naples

On ne change pas une équipe qui gagne ?

Sauf lorsque la tragique loi des blessures l’oblige. C’est un peu ce qui arrive à Jürgen Klopp, l’entraîneur de , ce mardi avant le déplacement à , dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

À commencer par son gardien si talentueux, Alisson, blessé et remplacé par Adrian pour cette reprise européenne. Naby Keita manque également à l’appel au milieu de terrain, et alors qu’on attendait Georginio Wijnaldum pour le suppléer, c’est bien James Milner qui fera face aux Partenopei.

Devant, Klopp ne pourra compter que sur Xherdan Shaqiri pour suppléer Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané. Divock Origi, blessé, n’a pas fait le déplacement en avec ses coéquipiers.

TEAM NEWS



How we line up for our first #UCL game of the 19/20 campaign