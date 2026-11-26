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Naples a pratiquement bouclé sa première recrue du mercato de janvier. Il s'agit du Brésilien Pedro Morisco, gardien né en 2004 qui évolue à Coritiba et en sélection brésilienne. C'est ce que rapporte Il Mattino. Le transfert devrait se conclure pour un montant compris entre 8 et 10 millions d'euros.

Le gardien de 22 ans, récemment titularisé en sélection brésilienne par Carlo Ancelotti lors du match amical contre l'Inde, s'apprête à signer un contrat de cinq ans. Il deviendrait le deuxième gardien brésilien de l'histoire du club après Rafael Cabral.

Selon Il Mattino, les agents Decio Berman et André Curya ont déjà entamé des discussions décisives avec le directeur sportif Giovanni Manna à Castel Volturno. Le dernier point de blocage concerne le pourcentage sur une future revente que le club napolitain ne souhaiterait pas accorder.

Concernant les autres gardiens de Naples, rappelons qu'Alex Meret, dont le contrat expire à la fin de la saison, est blessé et reviendra en février. Vanja Milinković-Savić, sous contrat jusqu'en 2029, ne convainc pas pleinement Max Allegri comme gardien titulaire.

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Morisco, né en 2004, n'a jusqu'ici joué que pour Coritiba au cours de sa carrière, avec 100 apparitions et 87 buts encaissés. En sélection brésilienne, il compte jusqu'ici deux apparitions et trois buts encaissés. Quant à son palmarès, Morisco a remporté avec Coritiba le championnat brésilien de Serie B en 2025.