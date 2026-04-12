Naples laisse filer des points précieux dans la course au titre après avoir encaissé un but très tôt dans la partie

Naples a laissé filer deux précieux points lors de son déplacement à Parme : 1-1. L'équipe d'Antonio Conte devra espérer que Côme obtienne un bon résultat dimanche soir face à l'Inter, leader du championnat. Sinon, les aspirations au titre du champion en titre devront être mises en veilleuse pour le moment.

Les visiteurs ont immédiatement subi un coup de massue : dès la 2e minute, Gabriel Strefezza, bien servi par un long ballon de son gardien, a ouvert le score d’une tête placée (1-0).

Dès lors, Parme s’est retranché dans sa moitié de terrain, contraignant le champion en titre à multiplier les tentatives pour percer le verrou défensif. Malgré une emprise croissante, les Napolitains n’ont cadré qu’une seule de leurs cinq frappes au cours du premier acte.

Le scénario se répète après la pause : Naples pousse, tandis que les Parmesans restent regroupés derrière le ballon. La première occasion chaude de la seconde période est à mettre au crédit des visiteurs, mais la frappe de Matteo Politano fuit largement le cadre de Zion Suzuki.

Peu après, Naples a tout de même égalisé : après une belle combinaison, Rasmus Højlund a servi Scott McTominay, dont la frappe glissée a fait mouche. À un quart d’heure de la fin, l’Écossais a failli doubler la mise d’une reprise acrobatique, mais son tir a été repoussé.

Parme s’est aussi montré menaçant : Mandela Keita a tenté sa chance peu après que les locaux réclament, en vain, un penalty pour une main d’Alessandro Buongiorno, pourtant nette.

Peu après, Eljif Elmas a eu l’occasion d’ouvrir le score pour Naples d’une tête, mais le milieu de terrain n’a pas frappé le ballon avec suffisamment de précision et a manqué une opportunité en or. Les Napolitains ont ensuite multiplié les offensives pour trouver le but libérateur, heurtant toutefois à chaque fois un Suzuki en état de grâce. Ce précieux but n’est finalement jamais venu.

Avec ces points laissés en route, le leader interiste peut désormais accentuer son avance au classement : en cas de victoire dimanche soir contre Como, l’écart passerait à neuf unités.