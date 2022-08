Naples : la déclaration polémique de De Laurentiis sur les joueurs africains

Le président de Naples a déclaré qu'il n'était pas heureux d'avoir laissé partir Koulibaly et Anguissa à la CAN plus tôt cette année.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déclaré que le club italien ne signerait pas de joueurs africains à moins qu'ils n'acceptent une clause qui les priverait de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Naples a dû libérer le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, qui a rejoint Chelsea, et le milieu de terrain camerounais André Zambo Anguissa pour plusieurs matches la saison dernière, car ils devaient remplir leurs engagements internationaux avec leurs pays respectifs.

De Laurentiis veut une clause pour ne pas jouer la CAN

De Laurentiis va maintenant faire signer aux joueurs africains un engagement à ne pas participer à la CAN avant de pouvoir porter le maillot bleu de Naples. "Je leur ai dit, les gars, ne me parlez plus des Africains !" a-t-il déclaré lors de Smart Talk sur Wall Street Italia. "'Je les aime, mais soit ils signent quelque chose confirmant qu'ils ne joueront pas la Coupe d'Afrique des Nations, soit entre ce tournoi, les qualifications pour la Coupe du monde en Amérique du Sud, ces joueurs ne sont jamais disponibles !".

"Nous sommes les idiots qui payons les salaires uniquement pour les envoyer dans le monde entier jouer pour les autres", a ajouté le président du club italien. Le joueur de Naples et du Nigeria Victor Oshimen n'a pas voyagé pour jouer à la CAN, le club ayant annoncé que le virus Covid-19 tiendrait l'attaquant éloigné de l'action.

La CAN a lieu tous les deux ans mais en raison du Covid-19, l'édition 2021 du tournoi a été reportée à 2022. Il y aura donc deux tournois consécutifs, l'édition 2023 ayant lieu en janvier prochain en raison du mauvais temps et des nombreuses pluie recensées chez le pays hôte, la Côte d'Ivoire, en été période à laquelle le tournoi devait avoir lieu à l'origine.

Comment Koulibaly a-t-il répondu à De Laurentiis ?

Kalidou Koulibaly, ancien joueur de Naples et chouchou du président, s'en est pris à De Laurentiis pour ses propos. "En tant que capitaine du Sénégal, je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de parler. Si c'est ce qu'il pense, c'est son affaire. Je connais tout le monde à Naples et les supporters et je sais qu'ils ne le voient pas comme ça. La ville est très respectueuse", a déclaré le défenseur.

De Laurentiis : Plus de faux tournois

Le président de Naples a touché un autre nerf de la guerre et a évoqué l'idée d'un tournoi européen avec les meilleurs clubs des cinq premiers championnats au lieu de la structure actuelle de la Ligue des champions, de l'Europa League et de l'Europa Conference League. "Les cinq pays les plus importants doivent avoir leur propre tournoi. Assez de ces fausses compétitions comme la Ligue des champions, l'Europa et la Conference League, cette dernière est stupide", a-t-il déclaré.

"Ils l'abandonnent parce que le championnat est bidon et n'est plus compétitif. On veut parler de la saison prochaine ? Ils ont signé un accord pour jouer une Coupe du monde au Qatar en hiver. Le Qatar a le PSG qui paie les gros salaires parce que chaque minute, il chasse le pétrole. La prochaine sera un super grand championnat d'entraînement, divisé en deux parties. Le monde du football ne peut pas s'autogérer parce qu'on fait le spectacle des marionnettes pour les autres. Si on pouvait jouer 100 matchs, ce serait une fin heureuse pour tout le monde et nous (les clubs) comme des crétins sommes d'accord avec ça", a conclu De Laurentiis.