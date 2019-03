Naples - Juventus | Horaire, streaming, TV, compos : toutes les infos pratiques

Le choc de Serie A opposant la Juventus Turin au Napoli promet encore d'être accroché ce dimanche soir (20h30), entre le leader et son dauphin.

L'ENJEU DU MATCH ?

25 matches disputés, 22 victoires remportées et 3 matches nuls concédés. Voici le bilan, impressionnat, de la Juventus Turin en Serie A cette saison. Leader incontesté et invaincu, le champion en titre règne d'une main de maître sur le championnat italien. À créditer d'une bonne saison, le Napoli de Carlo Ancelotti est ainsi cantonné à une position d'éternel dauphin, pointant déjà à 13 longueurs de son adversaire du soir. Un écart qui, en cas de défaite, pourrait encore se creuser.



D'ailleurs Massimiliano Allegri, entraîneur de la Vieille Dame, ne s'y est pas trompé en conférence de presse d'avant match. "Sécuriser le titre", voici le mot d'ordre de du technicien transalpin, avant d'aborder ce déplacement pourtant périlleux dans le bouillant stade San Paolo. Il faut dire qu'en cas de succès, la Juventus Turin pourrait s'offrir une fin d'exercice plus tranquille, avec une avance écoeurante pour ses poursuivants. Dans ce qui est considéré comme le choc de l'année en Serie A, les partenaires d'un Cristiano Ronaldo de retour de blessure auront à coeur de faire respecter la hiérarchie, eux qui sont encore quelque peu en convalescence après la débacle de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions face aux Colchoneros de l'Atlético de Madrid (2-0).

Match Naples vs Juventus Date Dimanche 3 mars 2019 Horaire 20h30

LES DECLARATIONS D'AVANT MATCH

Giorgio Chiellini (défenseur de la Juventus) : " Ce sera compliqué, contre une équipe qui nous a fait suer au cours des dernières années. Ce sera un grand match. En comparaison avec les derniers Naples-Juventus, celui-ci sera plus ouvert. Les deux équipes joueront pour gagner. Eux veulent montrer qu’ils sont à notre niveau, ou même plus forts, et se relancer dans la course au titre. Nous au contraire, nous voulons démontrer et confirmer que nous sommes les meilleurs. Gagner au San Paolo serait le coup du K.O. pour le championnat".



Carlo Ancelotti (entraineur de Naples) : "Nous jouons un match important contre la meilleure équipe du championnat. Nous avons le désir de nous montrer compétitifs contre le premier au classement. Le groupe se porte très bien physiquement et mentalement et je pense que le moment est bien choisi pour affronter la Juventus. Si Cristiano Ronaldo joue, ce sera un problème supplémentaire pour nous, mais je pense que c’est comme ça. Pour le spectacle, c'est mieux".

OÙ VOIR LE MATCH ?

En France, le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport et en streaming sur la plateforme RMC.

Chaîne TV française Streaming BeIN Sports 1 BeIN Connect

EFFECTIFS ET COMPOS

Poste Naples Gardiens Meret, Ospina, Karnezis Défenseurs Chiriches, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj Milieux Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Verdi, Callejon Attaquants Ounas, Mertens, Insigne, Milik, Younes

Le onze probable : Meret - Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj - Callejon, Fabian Ruiz, Allan - Zielinski, Milik, Insigne.

Poste Juventus Turin Gardiens Szczesny, Perin, Pinsoglio Défenseurs Chiellini, Caceres, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Joao Cancelo, Rugani, Spinazzola Milieux Pjanic, Matuidi, Emre Can, Bentancur, Bernardeschi Attaquants Ronaldo, Dybala, Mandzukic, Kean

Compo probable : Szczesny - De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro - Bentancur, Pjanic, Matuidi - Dybala, Mandzukic, Ronaldo.