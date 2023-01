Naples - Juventus (3-1) : AbraKvaradra, la magie napolitaine corrige la Vieille Dame

Intenable, le petit génie géorgien Kvara a permis à Naples de surclasser la Juventus. Dans une véritable passation de pouvoir.

Grand favori pour le titre après un début de saison tonitruant, le Naples de Luciano Spalletti accueillait ce soir une Juventus de Massimiliano Allegri en pleine remontada au classement. Mais la rencontre, annoncée comme une potentielle passation de pouvoir, a viré à la correction. Les Napolitains ont surclassé leur adversaire, et le petit génie Kvara a, à nouveau, particulièrement brillé.

Naples frappe en premier

Après un début de match qui laisse surtout place à l'observation, ce sont les locaux qui prennent le jeu à leur compte face à des Bianconeri qui défendent en bloc. Et le vernis turinois craque dès la première insertion. Sur un débordement de Matteo Politano, Kvara tente une reprise acrobatique que repousse Wojciech Szczesny. Mais Victor Osimhen rôde au rebond et donne déjà l'avantage aux Partenopei (13e).

Hormis une frappe non cadrée de Kvara (25e), les Napolitains laissent alors l'initiative aux Turinois. La première cartouche vient d'Ángel Di María dont la frappe surprenante s'écrase sur l'équerre d'Alex Meret (21e). Mais la Vieille Dame semble rouillée face à la fougue locale. Arkadiusz Milik (26e) puis Bremer sur corner (31e) ne parviennent pas à profiter des caviars de Di María.

Une fin de première mi-temps explosive

À la 39ème minute, alors que le match s'endort à nouveau, le défenseur turinois Bremer loupe son intervention et offre le ballon à Osimhen à l'entrée du rectangle. L'attaquant nigérian isole Kvara qui croise parfaitement sa frappe. Le stade Diego Armando Maradona explose. Naples mène 2-0 et semble avoir déjà fait le plus dur. Mais la Vieille Dame a des ressources, et de l'expérience.

Trois minutes seulement après le but de Kvara, Di María combine avec Manuel Locatelli puis Milik et trompe Meret d'une frappe imparable, 2-1. Les Turinois sèment le doute dans les têtes napolitaines. La pression a changé de camp. Meret doit même sauver, dans les arrêts de jeu, un dernier ballon dévié par Amir Rrahmani vers son propre but. Naples a eu chaud, malgré une nette domination.

Les Bianconeri oublient de sortir du vestiaire

Bousculés en fin de première période, les hommes de Spalletti remontent sur le terrain gonflés à bloc. De l'autre côté, les hommes d'Allegri semblent être restés au vestiaire. Sans répondant, les Napolitains vont dérouler. À la 54ème minute, Osimhen prend le dessus sur Danilo mais loupe la première banderille en butant sur Szczesny. Sur le corner qui suit, Rrahmani reprend un ballon fusant de Kvara et ne laisse aucune chance au portier turinois, 3-1.

La tête sous l'eau, la Juventus ne s'en sort plus. Pressé par Kvara, Bremer offre le ballon à Osimhen mais l'attaquant napolitain canonne au-dessus du but (59e). Une minute plus tard, Stanislav Lobotka arme une frappe lointaine dont la déviation par la défense turinoise ne surprend pas Szczesny. Les Partenopei sont déchaînés, et le match va tourner à la démonstration.

La Vieille Dame corrigée par le futur champion?

Complètement dépassé sur l'ensemble de la rencontre, Bremer rate son dégagement long de ligne. Le ballon, dévié par Mario Rui, arrive dans les pieds de l'inévitable Kvara dont le centre trouve Osimhen qui prend le dessus sur les deux centraux pour tromper Szczesny de près (65e). Doublé pour l'attaquant nigérian, deuxième assist pour un Kvara impliqué sur les quatre buts. À la 72ème minute, Eljif Elmas alourdit encore la marque après un crochet dévastateur sur Filip Kostic, 5-1.

Les vingt dernières minutes n'apporteront plus rien. Le match perd en intensité et se clôture sur cette correction napolitaine. Fessée, la Vieille Dame a sans doute passé la main à des Partenopei partis pour monter sur le trône en fin de saison. L'Inter Milan pourrait même, dès demain, reprendre la 3ème place aux Turinois. Une soirée noire pour les Bianconeri.