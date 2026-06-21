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SorlothGetty Images

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Naples joue un mauvais tour à la Juve : Manna courtise Sorloth

SSC Naples
Mercato

Le Napoli cherche un avant-centre. Un véritable remplaçant de Hojlund, capable de faire bien plus que simplement assurer l’interim. Le premier nom sur la short-list de Manna se nomme Alexander Sorloth, profil jugé idéal pour compléter le secteur offensif que Massimiliano Allegri façonnera la saison prochaine. Des contacts ont déjà été établis pour évaluer l’état d’avancement des discussions avec la Juventus, mais aussi avec d’autres clubs.


Plusieurs clubs, dont l’Atlético de Madrid, ont déjà sondé l’attaquant norvégien. Si le prix est juste, il pourrait partir et Naples souhaite obtenir une voie prioritaire pour éviter toute concurrence.

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