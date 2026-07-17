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Vanja Milinkovic Savic NapoliGetty Images

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Naples : Hull City s’intéresse de près à Milinkovic-Savic ; De Laurentiis en demande 18 millions d’euros

SSC Naples

Naples : Milinkovic-Savic s’apprête à partir, à peine douze mois après son arrivée en provenance de Turin : il ne fait pas partie des plans d’Allegri.

Le futur gardien remplaçant d’Alex Meret dépend directement d’un éventuel départ de Vanja Milinkovic-Savic. Le portier serbe doit rejoindre Dimaro pour le stage de pré-saison, mais son dossier reste ouvert avec Hull City. Le Napoli suit Kovar (PSV) et Falcone (Lecce).  Reste un écueil : le mode de l’opération. Naples privilégie un transfert sec de Vanja ou, à défaut, un prêt avec option d’achat obligatoire, évaluant le gardien à environ 18 millions d’euros, d’après les informations du Corriere dello Sport.

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