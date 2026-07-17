Le futur gardien remplaçant d’Alex Meret dépend directement d’un éventuel départ de Vanja Milinkovic-Savic. Le portier serbe doit rejoindre Dimaro pour le stage de pré-saison, mais son dossier reste ouvert avec Hull City. Le Napoli suit Kovar (PSV) et Falcone (Lecce). Reste un écueil : le mode de l’opération. Naples privilégie un transfert sec de Vanja ou, à défaut, un prêt avec option d’achat obligatoire, évaluant le gardien à environ 18 millions d’euros, d’après les informations du Corriere dello Sport.