Naples - Gennaro Gattuso : "On a touché le fond"

L'entraîneur du Napoli a estimé que son équipe avait touché le fond après la défaite face à la Viola, et a demandé pardon aux supporters du club.

Les semaines passent, mais les choses ne s'arrangent pas à . Entre les polémiques et les résultats sportifs décevants, le club vit une saison 2019-2020 particulièrement compliquée. Et l'arrivée sur le banc de Gennaro Gattuso pour succéder à Carlo Ancelotti n'a pas vraiment eu d'incidence.



"Il faut s’excuser auprès des fans et de la ville"

Encore défait sur sa pelouse par la (0-2) ce week-end, le Napoli pointe désormais à la 11ème place du classement après ce troisième revers de rang en championnat. Une méforme qui inquiète de l'autre côté des Alpes. De même que la dernière conférence de presse de l'entraîneur Gennaro Gattuso, apparu totalement dépité face aux médias, samedi. L'ancien joueur de l' a demandé pardon aux supporters et à la ville de Naples dans sa globalité.

"La performance était gênante, il faut s’excuser auprès des fans et de la ville. Il est difficile d’expliquer l’absence d’évolution par rapport aux trois premiers matchs de mon mandat. On a touché le fond. Je demande pardon aux tifosi, nous avons été horribles. On a l’impression qu’on se connaît depuis ce matin. On est une équipe malade et sans âme. L’équipe a décidé d’aller en mise au vert", a regretté celui qui est pourtant réputé pour sa ténacité... Inquiétant.