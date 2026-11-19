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L’avenir de Kevin De Bruyne pourrait bien s’écrire loin de Naples, et ce dès le prochain mercato de janvier. Les rumeurs d’un possible départ vers le PSV Eindhoven se sont intensifiées pendant cette trêve internationale, entre les déclarations du joueur et de son épouse, les réactions des supporters et une première offre déjà adressée au club napolitain par le club néerlandais.

Naples l’a pour l’instant refusée, mais Aurelio De Laurentiis n’a pas fermé la porte. Au contraire, il a fixé ses conditions. Pour laisser partir le milieu belge en janvier (et économiser son salaire ainsi que ses primes), il a fixé un prix somme toute abordable, qui pourrait concrétiser un scénario jusqu’ici seulement envisagé.

LES DÉCLARATIONS DE DE BRUYNE ET DE SON ÉPOUSE : Le malaise du joueur face à son expérience à Naples s’est d’abord exprimé à travers les déclarations de son épouse, Michelle Lacroix, au magazine belge NINA. Dans cet entretien, la mannequin avait évoqué les difficultés que rencontre la famille au quotidien à Naples, expliquant que De Bruyne et elle souhaitent retourner vivre en Belgique : « Nous nous disons de plus en plus souvent que nous irons vivre là-bas. Le plus tôt sera le mieux. Kevin n’est pas heureux. »

Ces propos ont rapidement fait le tour du Web. De Bruyne lui-même s’est ensuite exprimé depuis le rassemblement de la sélection belge. Interrogé sur son avenir et sur les rumeurs concernant le PSV, l’ancien joueur de Manchester City a répondu : « Aller au PSV en janvier ? Je me suis réveillé et j’ai vu que beaucoup de personnes m’avaient contacté. Mais maintenant, je suis ici et je fais mon travail. Pour ce qui est de l’avenir, nous verrons. »

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LA RUPTURE AVEC LA VILLE : Les propos de son épouse ont inévitablement suscité une vive réaction chez les supporters de Naples. Sur les réseaux sociaux notamment, ainsi que dans les émissions de radio et de télévision, ils ont exprimé sans détour leurs critiques envers l’épouse et la famille du Belge.



Ce climat difficile a aussi conduit Massimiliano Allegri à accorder à De Bruyne deux jours de repos supplémentaires, officiellement pour lui permettre de récupérer après ses engagements avec la sélection belge. Une décision elle aussi critiquée, alors que Naples traverse un moment particulièrement délicat de sa saison.

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LA SITUATION CONTRACTUELLE : Rappelons que De Bruyne est officiellement sous contrat avec Naples jusqu’à la fin de la saison, plus précisément jusqu’au 30 juin 2027, avec une option unilatérale dont dispose le club pour prolonger l’accord d’une saison supplémentaire, jusqu’au 30 juin 2028. En l’état actuel des choses, le club n’a pas l’intention de lever cette option.

Ce qui pèse le plus aujourd’hui dans l’évaluation de son avenir au sein du club, c’est en effet son très important salaire de 6 millions d’euros nets par saison, soit environ 11 millions bruts, hors primes. Il représente la dépense la plus élevée pour le club. D’ici à la fin de la saison, il reste un peu moins de 3 millions d’euros nets à lui verser (environ 5 millions bruts), auxquels s’ajoute la dernière échéance de sa prime à la signature, de 2,5 millions d’euros bruts. Soit 7,5 millions au total.

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LA PREMIÈRE OFFRE DU PSV : C’est dans ce contexte que le PSV Eindhoven est entré en scène. Le club a entamé des discussions avec Naples pour étudier la faisabilité d’un transfert dès janvier prochain et a déjà présenté une première offre.

Cette destination aurait la préférence du joueur pour les raisons familiales évoquées par son épouse : Eindhoven est en effet techniquement très proche du Limbourg belge, la région où les De Bruyne possèdent une maison et où ils voudraient retourner vivre. Le club néerlandais a formulé une première offre de 2 millions d’euros (LIRE LES DÉTAILS ICI), refusée par Naples.

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DE LAURENTIIS FIXE LE PRIX : Ce refus ne signifie toutefois pas que la porte est définitivement fermée. Selon la Gazzetta dello Sport, Naples et Aurelio De Laurentiis ont en effet répliqué en fixant à 7 millions d’euros la somme nécessaire pour envisager un départ anticipé.

Cette valorisation permettrait au club de récupérer l’investissement réalisé jusqu’ici, de dégager une petite plus-value sur le joueur et, dans le même temps, de donner au directeur sportif Manna une marge minimale pour chercher des renforts sur le marché hivernal, probablement de jeunes joueurs de moins de 23 ans en prêt, à mettre à la disposition de Massimiliano Allegri. Le PSV présentera-t-il l’offre attendue ? Ou ce feuilleton est-il appelé à durer ?

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Entre-temps, une nouvelle information est venue directement de Matteo Moretto : De Bruyne a ouvert la porte à la destination néerlandaise et a déjà dit oui au PSV.