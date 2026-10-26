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Napoli a officiellement confirmé son intention de contester la suspension de deux matches infligée à son entraîneur, Massimiliano Allegri. Le technicien expérimenté a été sanctionné à la suite d’une série d’altercations houleuses lors d’une rencontre de Serie A riche en rebondissements ce week-end.

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Naples conteste la suspension d’Allegri

Le tempérament bouillant d’Allegri lui vaut une nouvelle fois des ennuis, mais son nouveau club entend contester la sanction disciplinaire. Naples a officiellement annoncé qu’il ferait appel de la suspension de deux matches récemment infligée à son entraîneur après les scènes chaotiques survenues lors du spectaculaire match nul 3-3 de samedi contre la Roma au stade Diego Armando Maradona.

Le club a confirmé sa décision dans un bref communiqué public : « Le SSC Napoli annonce que, après avoir demandé l’accès aux documents, nous ferons appel de la suspension de deux matches infligée à l’entraîneur Massimiliano Allegri. »

Un coup de colère sur le bord du terrain qui se termine par un carton rouge

Tout a commencé lorsqu’Allegri a dirigé sa colère vers le corps arbitral après l’égalisation tardive de Leonardo Balerdi lors du match nul 3-3 contre la Roma, un but validé sans que l’arbitre ne consulte l’écran au bord du terrain. S’en prenant plus particulièrement au quatrième arbitre Juan Luca Sacchi, l’entraîneur de Naples aurait crié « Si vous n’annulez pas ce but… » avant de recevoir un carton rouge.

Selon Football Italia, Allegri, furieux, a crié « Qu’est-ce que j’ai dit ? Dites-moi ce que j’ai dit ? » alors qu’on l’escortait hors de la zone technique. Dans une scène devenue caractéristique de ses moments les plus passionnés, il a arraché sa veste avec colère avant de partir d’un pas rageur, puis de revenir quelques instants plus tard tandis que des membres du staff de Naples tentaient de l’éloigner.

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Allegri devrait manquer ses retrouvailles avec la Juventus

Le moment choisi pour cette suspension est particulièrement délicat pour l’entraîneur italien. La Lega Serie A a confirmé lundi après-midi qu’Allegri avait été suspendu pour deux matches, ce qui le privera de la rencontre de mercredi contre Monza ainsi que de son retour très attendu face à son ancien club, la Juventus, dimanche.

Le récent revers contre la Roma, ajouté à la défaite précédente face à Venezia, a fait reculer Naples au classement de Serie A. Le club occupe actuellement la 10e place avec 11 points, à 11 longueurs du leader, l’Inter, après huit matches.

Après son départ de Milan, Allegri chargé de reconstruire Naples

Allegri a pris les rênes de Naples cet été avec un contrat de trois ans, succédant à Antonio Conte. Sa nomination est intervenue peu après son limogeage par Milan à la fin de la saison dernière, après qu’il n’a pas réussi à qualifier l’AC Milan pour la Ligue des champions.