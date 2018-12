Naples est "une équipe construite pour l'avenir", estime Ancelotti

Carlo Ancelotti est optimiste pour le futur du Napoli même s'il ne peut pas garantir la victoire cette saison.

Reversé en Europa League après son élilmination de la Ligue des champions, Naples a une pression forte sur les épaules mais pour Carlo Ancelotti, cela peut être bénéfique.

"La réaction après Anfield a été positive. C'était une déception, mais nous sommes également conscients que la défaite n'a rien changé à nos ambitions et à nos projets futurs", a déclaré le coach lors de sa conférence de presse, avant la rencontre face à Cagliari, dimanche à 18h00.



"Le club a parfaitement géré la situation, c’est rare de voir une telle approche équilibrée. Nous avons mis de côté notre déception et envisageons avec optimisme le reste de la saison."



"Je suis jugé par les résultats et jusqu'à présent, ils ont été très bons. Il y avait cette sortie de la Ligue des champions, mais l'équipe a prouvé qu'elle était compétitive avec les plus grands clubs d'Europe. C'est important. Nous ne sommes plus en Ligue des champions, mais nous sommes maintenant dans une autre compétition qui a vu deux des meilleures équipes la remporter au cours des deux dernières années.



"Nous serons et voulons être les protagonistes de la Ligue Europa. Le fait d’être si près de nous qualifier dans un groupe avec Liverpool et le Paris Saint-Germain nous a permis de prendre conscience que nous sommes compétitifs sur tous les fronts", a assuré le technicien en conférence de presse.



Napoli n’a perdu qu’un match dans le groupe, contre Liverpool, qui est lui passé avec 3 défaites.



En ce qui concerne la course au Scudetto, le Napoli a huit points de retard sur la Juventus, mais se démarque déjà de l'Inter Milan avec une avance de 6 points.



"Notre objectif est de rester ici. Jusqu’à présent, la Juventus n’a perdu que très peu de points et s’ils le faisaient, nous serons prêts à en profiter.

"L’avenir de Naples est prometteur, l’équipe est jeune et nous ajoutons plus de jeunes. C'est une équipe construite pour l'avenir. Je ne peux pas garantir la victoire à 100% cette année, mais nous pourrons bientôt gagner quelque chose", a jugé Ancelotti.