Naples : en grande forme, Victor Osimhen promet d'en faire encore plus

Le buteur du Napoli réalise un début de saison canon en Serie A. Mais l'attaquant nigérian, grand travailleur, ne veut pas s'arrêter en si bon chemin.

Victor Osimhen a promis de continuer à travailler dur après avoir trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la victoire de Naples sur la Sampdoria 4-0, jeudi en Serie A. Encouragé par sa performance remarquable contre l'Udinese lundi - où il avait déjà été l'un des buteurs - l'international nigérian s'est offert un doublé alors que les Parthenopéens ont puni les hommes de Roberto D'Aversa pour leur piètre performance. Bref, l'ancien attaquant du LOSC réalise un début de saison canon.

S'adressant au site Internet de Naples après la fin du match, le buteur s'est dit satisfait de sa forme actuelle, tout en affirmant qu'il n'est pas prêt à ralentir. "Je suis vraiment heureux. Il était important pour moi de bien commencer la saison et je tiens à remercier l'entraîneur pour sa confiance en moi. Je suis honoré de jouer pour ce club".

"L'année dernière, j'ai eu le Covid puis j'ai eu une mauvaise blessure. Cette saison, je suis en bonne forme. Je m'entraîne régulièrement et j'écoute les conseils de l'entraîneur et l'aide que je reçois de l'équipe. Je suis satisfait de ce que je fais, mais je sais que je dois continuer à travailler dur. Nous devons tous continuer sur cette voie".

De son côté, son entraîneur Luciano Spalletti n'a pas tari d'éloges à l'égard de la star africaine, auteur d'une prestation impressionnante au stade Luigi Ferraris. "Victor se débrouille bien et travaille dur pour chaque ballon. Il termine très bien ses occasions. Je pense que nous avons bien lu le jeu, à la fois quand il y avait des défis et quand il y avait des moments plus positifs. Nous avons bien fait de tenir bon dans les moments difficiles et d'attaquer quand nous avions le ballon", a-t-il analysé.

Après sa première saison impressionnante à Lille, en Ligue 1, Victor Osimhen qui a marqué 18 buts en 38 apparitions lors de la saison 2019-20, et rejoint l'équipe italienne dans un accord rapporté à 50 millions d'euros. Il devrait de nouveau être le danger numéro un du Napoli, dimanche, face à Cagliari au Stadio Diego Armando Maradona.