Naples, De Laurentiis demande l'abolition de la Ligue des champions

L'Italien a proposé une révolution sans précédent après s'être plaint du manque de compétitivité de l'élite du football.

La fait débat ces dernières semaines. Entre les rumeurs concernant un changement draconien de la compétition en 2024 avec pour but d'en faire une ligue semi-fermée et celles évoquant simplement de légers changements dans le futur, la compétition reine du football européen fait énormément parler d'elle et pas que sur le terrain. Chaque acteur du football européen commence à se positionner, et Aurelio De Laurentiis, connu pour son franc-parler à tout épreuve, ne fait pas exception à la règle.

Dans une interview accordée à Il Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis a tout simplement proposé l'abolition pure et simple des compétitions européennes actuelle, proposant une refonte de la C1 sans négliger les championnats : "La Ligue des champions et la doivent être abolies. La Ligue des champions est maintenant réservée à quelques privilégiés, tandis que la Ligue Europa est devenue une sorte de prix de consolation".

"Notre football devient ennuyeux"

"Je voudrais leur présenter un seul tournoi de 80 équipes, auquel les sept premiers du classement des championnats italien, français, anglais, allemand et espagnol iront et les quatre premiers des autres championnats. J'appellerais cela la Coupe d'Europe et les matches seraient disputés les mardi, mercredi et jeudi, respectant ainsi le classement des championnats nationaux pendant le week-end", a ajouté le président de .

Aurelio De Laurentiis ne prend plus autant de plaisir devant la Ligue des champions actuelle et ce malgré les surprises cette saison et un dernier carré inédit : "Tout est très dépassé, nous sommes souvent confrontés à des partenaires d'entraînement. Nous jouons trop peu et de façon spectaculaire. Pour s'amuser, nous devons regarder - ou Barcelone - , notre football devient ennuyeux".

Naples doit une nouvelle fois se contenter de la deuxième place en , mais le président de Naples est satisfait du travail effectué par son entraîneur, Carlo Ancelotti, arrivé l'été dernier et s'attendait à un tel résultat au vu de l'effectif de la : "Je suis satisfait du travail d'Ancelotti. Avec Cristiano Ronaldo, la Juventus a enchaîné les points, mais nous sommes dans la lignée du score des meilleures équipes européennes".