Naples : Carlo Ancelotti "consterné" par l'état des vestiaires du Stade San Paolo

Carlo Ancelotti a poussé un coup de gueule concernant l'état des vestiaires du stade mythique du Napoli.

Il est rare, très rare, de voir Carlo Ancelotti laisser de côté son flegme légendaire pour afficher son agacement au grand jour.

C'est pourtant ce qu'a fait le technicien italien, ce mercredi. En cause : les vestiaires du Stade San Paolo, pas à la hauteur d'un club du standing du Napoli selon lui. L'ancien entraîneur du PSG a notamment pointé du doigt le conseil municipal de la ville de Campanie.

"J'ai vu l'état des vestiaires du San Paolo. Je suis bouche bée", s'est-il exclamé dans des propos retranscrits sur le site officiel du club. "J'ai accepté la demande du club de disputer les deux premiers matches de la saison loin de chez nous, afin que le travail puisse être achevé, comme promis".

"On peut construire un stade en deux mois mais on est incapables de rénover les vestiaires ! Où sommes-nous censés aller pour les matches contre la et ? Je suis scandalisé par l’insuffisance et le manque de professionnalisme de ceux qui ont dû effectuer ce travail. Comment la région, la municipalité et les commissaires peuvent-ils ignorer les engagements qu’ils ont pris ? J'y vois du mépris et un manque d'attention envers l'équipe, le club et la ville. Je suis consterné par cela". C'est dit.

San Paolo, avec ses 55.000 places assises, est reconnu comme l'un des stades les plus chauds d' en termes d'ambiance. Mais les infrastructures de cette enceinte mythique sont des plus vétustes.