Naples : Carlo Ancelotti affiche son soutien à Kevin Malcuit

Victime d'une lésion du ligament croisé du genou, Kevin Malcuit va être éloigné des terrains un bon moment.

Une mauvaise nouvelle pour l'ancien défenseur du LOSC, qui montait en puissance cette saison et est un élément important de l'effectif du Napoli.

Pendant cette période délicate, Malcuit peut néanmoins compter sur le soutien de son entraîneur, Carlo Ancelotti. Le technicien italien a tenu à adresser son soutien à son défenseur avec un joli message publié sur son compte Twitter, ce lundi.

"Nous serons tous à tes côtés pour que tu reviennes rapidement et plus fort. Force et courage", a-t-il écrit, démontrant une nouvelle fois ses qualités de meneur d'homme à dimension humaine.

Saremo tutti al tuo fianco in modo che torni presto e più forte. Forza e coraggio @KevzRose



