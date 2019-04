Naples-Arsenal | Streaming, horaire TV, compos : tout ce qu'il y a à savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le quart de finale retour de la Ligue Europa entre les Gunners, vainqueurs 2-0 à l'aller, et le Napoli (21h).

Ce jeudi soir, et se retrouvent en quart de finale retour de l'Europa League au San Paolo. La semaine passée lors du match aller, les Gunners d'Unai Emery se sont imposés 2-0 pour prendre l'avantage dans cette double confrontation.

Les hommes de Carlo Ancelotti, reversés en après avoir terminés troisièmes de leur poule de derrière le PSG et , auront donc fort à faire s'ils veulent voir le dernier carré.

Si Naples devrait se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions via son championnat, c'est loin d'être acquis pour les coéquipiers d'Alexandre Lacazette, actuellement quatrièmes de . La Ligue Europa pourrait leur permettre de renouer avec une compétition qu'ils n'ont plus connu depuis plus de deux ans.

Match Naples-Arsenal Date Jeudi 18 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 1 et en clair sur RMC Story.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 1 et RMC Story RMC Sport

COMPOS PROBABLES

Postes Naples Gardiens Meret, Ospina, Karnezis Défenseurs Koulibaly, Maksimovic, Chiriches, Luperto, Ghoulam, Mario Rui, Hysaj, Malcuit Milieux Allan, Fabian Ruiz, Zielinski Attaquants Insigne, Younes, Verdi, Callejon, Ounas, Milik, Mertens

Composition probable : Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Insigne, Mertens

Postes Arsenal Gardiens Leno, Cech, Okonkwo Défenseurs Sokratis, Kolasinac, Mustafi, Monreal, Koscielny, Jenkinson Milieux Guendouzi, Elneny, Mkhitaryan, Ramsey, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles Attaquants Aubameyang, Ozil, Lacazette, Nketiah, Iwobi

Composition probable : Cech; Monreal, Sokratis, Koscielny; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac, Ozil; Lacazette, Aubameyang