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Naples - Arsenal, aperçu de l’UEFA Champions League : tout ce qu’il faut savoir

SSC Naples vs Arsenal
Ligue des Champions
SSC Naples
Arsenal

Présentation complète du match entre le SSC Naples et Arsenal en Ligue des champions de l’UEFA. Nous passons en revue les résultats du week-end en championnat, la forme récente et les principaux enjeux avant ce choc de mercredi soir au Stadio Diego Armando Maradona.

SSC Napoli - Arsenal : détails du match

crest
Ligue des Champions - Journée 1
Diego Armando Maradona

Le coup d'envoi de SSC Napoli-Arsenal sera donné le 9 septembre 2026 à 19h00 GMT (15h00 EST / 20h00 BST / 21h00 SAST).

Un choc européen sous les lumières de Naples

Le SSC Napoli retrouve son stade pour accueillir le géant anglais Arsenal au Stadio Diego Armando Maradona, en ouverture de sa campagne de phase de ligue de l'UEFA Champions League. Restés sur une défaite cruelle sur la scène nationale le week-end dernier, les Partenopei visent à s'appuyer sur la ferveur de leur public pour repartir de l'avant et prendre de précieux premiers points. Pour Arsenal, se déplacer en Italie avec un parcours parfait en championnat représente une occasion en or de s'affirmer comme un prétendant du groupe dès le coup d'envoi.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

Le scénario fou tardif des Partenopei à San Siro

Le SSC Napoli aborde mercredi soir avec l'objectif de corriger ses failles défensives après une défaite spectaculaire 3-2 sur le terrain de l'Inter Milan en Serie A lors de la 3e journée (5 septembre). Après une première période sans but, Matteo Politano et Rasmus Højlund ont marqué en début de seconde période pour offrir à Naples une avance confortable de 2-0. Cependant, l'Inter a répondu avec trois buts sans réplique, avec comme point d'orgue un but vainqueur de Lautaro Martínez à la 90e minute, laissant l'équipe de Massimiliano Allegri bredouille et avide de retrouver sa solidité structurelle.

FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAGetty Images

Havertz et Ødegaard mènent le retour d'Arsenal dans le derby

Arsenal se rend à Naples porté par une dynamique maximale après avoir arraché une palpitante victoire 2-1 contre son rival londonien Chelsea à l'Emirates Stadium en Premier League lors de la 3e journée (6 septembre). Menée dès la deuxième minute, l'équipe de Mikel Arteta a réagi avec une égalisation de Kai Havertz avant que le capitaine Martin Ødegaard n'inscrive le but de la victoire peu après la pause. Ce succès prolonge le départ parfait d'Arsenal sur la scène nationale avec trois victoires consécutives, tout en mettant en lumière la solidité et la maturité tactique nécessaires pour les grandes soirées européennes.

Les enjeux du Stadio Diego Armando Maradona : un test européen sous haute pression

Les confrontations entre ces deux équipes opposent des philosophies tactiques contrastées, avec les dispositifs directs en contre-attaque de Naples face au contrôle méthodique de la possession d'Arsenal. Le duel physique entre Rasmus Højlund et Gabriel Magalhães constituera l'un des principaux points d'attention, tandis que le duo de milieu d'Arsenal composé de Declan Rice et Martin Ødegaard cherchera à dicter le rythme face à Stanislav Lobotka. Alors que de faibles écarts peuvent faire la différence dans le format élargi de la Champions League, ce choc de mercredi promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Marin, Rrahmani, Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Anguissa; Politano, Hojlund, Santos

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Infos d'équipe & effectifs

SSC Naples vs Arsenal Équipes probables

4-3-3
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Formation
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
SSC Naples

Onze de départ

Arsenal

Entraineur

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Massimiliano Allegri sera sur le banc de Naples pour cette rencontre, même si aucune information confirmée concernant d'éventuelles blessures ou suspensions n'est disponible à ce stade, et qu'aucune composition probable n'a été publiée. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que le club communiquera des informations officielles sur son groupe.

Mikel Arteta nomme son équipe d'Arsenal avec, de la même manière, des informations confirmées actuellement limitées. Aucune blessure ou suspension n'a été officiellement recensée, et aucun onze prévisionnel n'a été dévoilé. D'autres nouvelles de l'équipe sont attendues avant le match.

Forme

NAP

NAP - Forme

CEL
N1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
D1-2
INT
D3-2
But marqué (encaissé)
12/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
ARS

ARS - Forme

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
But marqué (encaissé)
10/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Naples aborde ce rendez-vous avec un bilan de V-V-N-V-D sur ses cinq dernières sorties, même si deux de ces victoires ont été obtenues en matches amicaux de pré-saison. Son résultat le plus récent a été une défaite 1-2 à domicile contre Côme en Serie A le 30 août, après un succès encourageant 2-0 à l'extérieur sur le terrain du Genoa la semaine précédente. Sur ces cinq matches, Naples a inscrit 12 buts et en a encaissé sept, avec le succès 6-2 en pré-saison contre l'Aris Thessalonique comme résultat le plus marquant sur le plan offensif.

Arsenal arrive avec cinq victoires en cinq matches toutes compétitions confondues. Son résultat le plus récent a été un succès 1-0 sur le terrain d'Aston Villa en Premier League le 31 août, et le club n'a pas laissé échapper le moindre point depuis le début de la saison. Arsenal a inscrit 10 buts lors de ces cinq matches et n'en a concédé qu'un seul, affichant une solide assise défensive tout au long de cette série. Deux clean sheets consécutifs en compétition officielle soulignent la solidité défensive construite par Arteta.

Historique des confrontations

Face à face

SSC NaplesNulArsenal
1
1
3
Ligue Europa
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FDM
Ligue Europa
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Ligue des Champions
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FDM
Ligue des Champions
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
0
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
SSC Naples badge
SSC Naples
NAP
2
FDM
4Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts1/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à la Ligue Europa, le 18 avril 2019, lorsqu'Arsenal s'est imposé 1-0 au stade Diego Armando Maradona pour valider sa qualification. Arsenal avait remporté les deux manches de cette double confrontation, après avoir battu Naples 2-0 à l'Emirates une semaine plus tôt. Les deux clubs s'étaient également affrontés lors de la phase de groupes de la Ligue des champions en 2013, avec une victoire 2-0 à domicile pour chacun. Sur les cinq confrontations recensées, chaque équipe a signé deux victoires et un match s'est terminé sur un nul.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Club BrugesClub BrugesCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
InterInterINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenesAEK AthenesAEK
00000000
1
Slavia PragueSlavia PragueSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
1
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NaplesSSC NaplesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualification pour les quarts de finale

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