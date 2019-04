Naples, Ancelotti : "On peut le faire"

L'entraîneur de Naples est persuadé que ses joueurs peuvent inverser la vapeur après la défaite contre Arsenal à l'aller et arracher la qualification.

Battu à l'Emirates Stadium par deux buts d'écart à , va devoir l'emporter par plus de deux buts d'écart pour se qualifier pour les demi-finales de la . Les Napolitains vont pouvoir compter sur le soutien de leur public pour faire la "rimonta" tant attendue. Une mission compliquée mais pas impossible pour Naples, d'autant plus qu'Arsenal est loin d'être aussi souverain à l'extérieur qu'à domicile.

En conférence de presse, Carlo Ancelotti a indiqué les ingrédients requis pour inverser la tendance face à Arsenal et assurer la qualification une place dans le dernier carré : "En trois mots, nous avons besoin de courage, d'intelligence et de coeur. J'ai seulement vu un peu de courage au début du premier match. J'ai vu de l'intelligence durant les deux périodes. Le coeur, c'est quelque chose que nous allons devoir mettre demain".

"Le modèle de l' n'est pas permis à Naples"

"Il faut une dose significative d'intensité. On doit saisir cette opportunité, avoir une attitude mentale positive et je le répète beaucoup de coeur. Il y aura une ambiance extraordinaire pour nous tirer vers le haut. Naples est la dernière équipe italienne en Europe et j'espère que ce sera encore le cas vendredi. Le Napoli offrira un super spectacle demain. Je pense qu'on peut le faire", a ajouté l'entraîneur de Naples.

Carlo Ancelotti a encensé l'Ajax mais a expliqué que son modèle n'est pas transposable partout : "Nous sommes tous agréablement surpris par cette équipe qui réalise un cycle tant d’années après. L’Ajax a toujours formé de grands joueurs dans le passé. Mais ce modèle n’est pas permis ici. Penser sur le long terme n’est pas permis ici. Ce n’est pas en désaccord avec nos idées, mais l’opinion publique qui demande avant tout des résultats".

"L’Ajax propose un très beau jeu. Ce qui me surprend, c’est justement qu’ils sont une surprise, personne ne les pronostiquait comme une équipe capable d’atteindre les demi-finales de . Ils ont construit un cycle avec des jeunes très talentueux. Et ils ont réussi à aller jusqu’à ce stade. Je ne pense pas qu’ils gagneront la compétition, je me trompe peut-être, je ne serai pas le premier. J’aime le jeu qu’ils proposent, très ouvert, l’équipe défend de manière individuelle. Ils recherchent beaucoup les duels. Les joueurs sont très bons", a conclu l'Italien.