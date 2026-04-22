Naples accueille le retour à l’entraînement de David Neres, trois mois après sa dernière séance

David Neres accélère sa rééducation. L’attaquant du Napoli, opéré de la cheville il y a près de trois mois, a retrouvé les terrains d’entraînement.

Sa saison prometteuse avait été brutalement interrompue le 14 janvier, lors de la rencontre de championnat contre Parme, lorsqu’il s’était blessé à la cheville. Les examens avaient révélé une lésion plus sérieuse que prévu, nécessitant une intervention chirurgicale.

Son absence a également pénalisé Naples, qui avait pu compter sur lui avant le drame, notamment contre Bologne (deux buts), l’AC Milan (un but), la Juventus (une passe décisive) et l’AS Rome (un but).

Mardi, l’ancien Ajacide a franchi une étape significative en retrouvant le terrain d’entraînement 85 jours après son intervention.

Le staff médical napolitain espère le voir réintégrer le groupe avant la fin de la saison et surveille attentivement ses progrès.

Son retour prochain est une excellente nouvelle pour Naples, encore en lice pour le Scudetto au moment de sa blessure.

Après des mois irréguliers, le Scudetto semble désormais hors de portée pour le club partenopeen, actuellement troisième, mais, dans la course à la Ligue des champions, l’équipe d’Antonio Conte dispose encore d’une avance confortable de huit points sur le cinquième, Côme.