Le Napoli, présidé par Aurelio De Laurentiis et dirigé sportivement par Giovanni Manna, s’apprête à offrir un premier renfort à son entraîneur Massimiliano Allegri.

Selon Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube en italien, l’offre du Napoli à Boca Juniors pour Exequiel Zeballos, jeune ailier argentin né en 2002, va être officialisée. Les deux clubs ont déjà trouvé un accord confidentiel il y a plusieurs semaines. La proposition écrite, concrète et officielle du club napolitain s’élèvera à environ 10 millions de dollars (un peu moins de 9 millions d’euros, soit 8,72 au taux de change actuel), et la balle est désormais dans le camp de Boca Juniors, qui devra déterminer si cette offre correspond à la valeur d’un joueur dont le contrat expire le 31 décembre 2026.

Le jeune joueur de La Banda a déjà rejeté un salaire net de 20 millions d’euros sur quatre ans proposé par le CSKA Moscou : son unique souhait est de s’installer en Italie et d’endosser le maillot bleu du Napoli.

Zeballos ne veut que Naples et fait pression avec son entourage – après l’accord trouvé sur les conditions contractuelles personnelles (contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, avec un salaire de 1,3 million d’euros nets par saison, évolutif) – afin que l’opération aboutisse très rapidement et qu’il puisse immédiatement se mettre à la disposition d’Allegri.