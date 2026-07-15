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Gabriele Stragapede

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Naples : accord définitif avec Zeballos : l'offre est sur la table, voici les chiffres

SSC Naples
Mercato
E. Zeballos
Boca Juniors

L'offre pour le jeune talent de Boca Juniors est prête.

Le Napoli, présidé par Aurelio De Laurentiis et dirigé sportivement par Giovanni Manna, s’apprête à offrir un premier renfort à son entraîneur Massimiliano Allegri.

Selon Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube en italien, l’offre du Napoli à Boca Juniors pour Exequiel Zeballos, jeune ailier argentin né en 2002, va être officialisée. Les deux clubs ont déjà trouvé un accord confidentiel il y a plusieurs semaines. La proposition écrite, concrète et officielle du club napolitain s’élèvera à environ 10 millions de dollars (un peu moins de 9 millions d’euros, soit 8,72 au taux de change actuel), et la balle est désormais dans le camp de Boca Juniors, qui devra déterminer si cette offre correspond à la valeur d’un joueur dont le contrat expire le 31 décembre 2026.

Le jeune joueur de La Banda a déjà rejeté un salaire net de 20 millions d’euros sur quatre ans proposé par le CSKA Moscou : son unique souhait est de s’installer en Italie et d’endosser le maillot bleu du Napoli.

Zeballos ne veut que Naples et fait pression avec son entourage – après l’accord trouvé sur les conditions contractuelles personnelles (contrat de cinq ans, jusqu’en 2031, avec un salaire de 1,3 million d’euros nets par saison, évolutif) – afin que l’opération aboutisse très rapidement et qu’il puisse immédiatement se mettre à la disposition d’Allegri.

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