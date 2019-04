Nantes - Valentin Rongier sur le départ ?

Le capitaine du FC Nantes, Valentin Rongier, souhaiterait découvrir un club plus compétitif la saison prochaine.

Formé à et aujourd'hui capitaine de l'équipe première, Valentin Rongier souhaiterait aller voir ailleurs cet été pour continuer à progresser. Le milieu de terrain arrive à la fin de sa cinquième saison avec les pros du côté de la Jonelière et voudrait passer un pallier.

Rongier avait été convoité par Marseille notamment l'été dernier, sans qu'aucun accord ne soit conclu et il était resté à Nantes. "Il veut savoir s'il a les capacités d'évoluer au plus haut niveau. Et il faut croire que c'est cohérent, puisque des clubs sont intéressés. La direction sait ce qu'il en est. D'ailleurs, on espère boucler son transfert cet été", a déclaré son agent dans Football.

A 24 ans, il est aujourd'hui devenu un titulaire indiscutable avec les Canaris, lui qui compte 27 titularisations en 29 journées de cette saison (2 buts, 4 passes).

Invité du Canal Football Club au début du mois, Valentin Rongier avait évoqué l'intérêt de l'OM, sans cacher son envie de poursuivre sa carrière dans un club plus compétitif. "Oui, il y a eu des contacts, il y a eu des rencontres. Après, ça n’est pas allé plus loin et depuis il n’y pas eu de contacts en plus. L’ , c’est un grand club de notre championnat donc forcément, quand un club comme ça s’intéresse à vous, ça vous fait réfléchir", avait-il alors déclaré.

"Je suis capitaine de l'équipe et je suis arrivé à un moment de ma carrière où il faut que j'essaie de me tester, là je suis dans un situation plutôt de confort, car je joue beaucoup. Même si je sais que je suis parfois moins performant, je sais que je vais continuer de jouer. J'aimerais bien être mis en difficulté, je sais que si je suis amené à partir à l'étranger ou dans un club où je n'ai aucun repère, je vais devoir me surpasser et être confronté à la réalité."

Nantes s'apprête à jouer un match important puisque les hommes de Vahid Halilhodzic seront au Parc des Princes pour y défier le PSG ce mercredi (21h) en demi-finale de la .