Nantes, Vahid Halilhodzic : "Un manque de respect vis-à-vis du club"

Vahid Halilhodzic, le coach de Nantes, s'est agacé en conférence de presse après défaite subie contre Rennes (0-1) samedi.

L'entraîneur de Nantes, battu par Rennes dimanche, reconnaît être frustré par le résultat de la rencontre notamment concernant un pénalty valable et non attribué selon lui par l'arbitre de la rencontre.

"(On éprouve) un sentiment de tristesse et de frustration mais je n'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont tout donné. L'annulation du but nous a perturbés et tout de suite derrière, ils ont marqué, ça a été un petit choc pour l'équipe. Est-ce qu'on mérite de perdre ? Je ne sais pas. Ma frustration, c'est aussi, apparemment, qu'il y avait un penalty pour nous. L'arbitre n'a pas écouté le capitaine qui demandait de regarder le VAR, et c'est un manque de respect vis-à-vis du club.", a dit coach Vahid en conférence de presse.

"Techniquement, ce n'était pas un match de grande qualité de notre part, mais on s'est créé des occasions et on a dominé. On a cruellement manqué de réalisme. Cette défaite est un coup d'arrêt, surtout que c'est la première défaite à domicile (avec lui comme coach) qui fait mal, mais il faut travailler encore plus.", admet encore l'ancien sélectionneur de l'Algérie dans des propos relayés par l'AFP.