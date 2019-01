Nantes, Vahid Halilhodzic "s'attend au pire" pour Emiliano Sala

L'entraîneur du FC Nantes a été interrogé sur la dramatique disparition d'Emiliano Sala, son ancien attaquant, mais il n'est pas optimiste.

Le FC Nantes, Cardiff et les proches d'Emiliano Sala retiennent leur souffle. L'ancien attaquant du FC Nantes, transféré au club gallois, est porté disparu depuis hier soir. Selon toute vraisemblance, son avion serait tombé dans la Manche alors que l'Argentin rejoignait son nouveau club après avoir été dire au revoir à ses anciens coéquipiers du FC Nantes. Bien évidemment, de nombreuses réactions ont eu lieu depuis cette annonce.

Que ce soit du côté du FC Nantes où l'inquiétude est de mise, mais aussi de la famille d'Emiliano Sala ou encore de son nouveau club, Cardiff. Les soutiens se multiplient et certains sont plus optimistes que d'autres concernant les chances de revoir Emiliano Sala. Joint par la Voix du Nord ce mardi, Vahid Halilhodzic, qui a fortement regretté le départ de l'Argentin lors du mercato hivernal, s'est pour sa part montré pessimiste à ce sujet.

"Que voulez-vous que je vous dise ? Je suis atterré. La période était déjà très délicate. Mais là, c’est très difficile. On est dans l’attente mais on ne se fait pas beaucoup d’illusions. On s’attend au pire", a reconnu Vahid Halilhodzic. Les recherches se poursuivent, mais plus les heures passent et plus les chances de revoir Emiliano Sala en bonne santé se réduisent. Le football français prie et est de tout coeur derrière l'Argentin.

Les joueurs du FC Nantes ont quitté progressivement le centre d'entraînement mardi en début d'après-midi, après avoir passé la matinée ensemble dans l'attente de nouvelles de leur ex-coéquipier Emiliano Sala. La séance d'entraînement du matin a été annulée. Les Nantais ne s'entraîneront pas non plus mercredi. Programmé mercredi soir, leur match de Coupe de France face à Sannois-Saint-Gratien a été repoussé à dimanche.