Nantes, Vahid Halilhodzic : "Battre le PSG ? Tout est possible"

Ancien coach du PSG, Vahid Halilhodzic s'est confié en conférence de presse sur son passage dans la capitale

De passage au PSG entre 2003 et 2005, Vahid Halilhodzic, qui défie les Parisiens ce weekend avec Nantes en Ligue 1, n'a pas éludé certaines questions sur le club parisien :

"La première chose que j’ai demandée quand je suis arrivé, c’est Ronaldinho. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas le garder. Ce n’était pas le joueur du PSG, mais d’une société que payait le club. Il avait un contrat bizarre, étrange", se souvient coach Vahid, lui qui s'exprimait en conférence de presse.

"Chaque matin j’avais Nicolas Sarkozy au téléphone. C’est un fou de football. C’est presque lui qui faisait l’équipe (rires), mais je ne l’écoutais pas beaucoup", a encore indiqué l'ancien coach parisien, qui a aussi parlé du match du weekend : "Tout est possible à partir du moment où on le veut. Mais encore faut-il faire les choses pour. On va aller à Paris en essayant de faire quelque chose. Après, est-ce que l'on va réussir, c'est une autre question"