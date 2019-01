Nantes - Très ému, Sergio Conceiçao a rendu hommage à Emiliano Sala : "Un grand monsieur"

Après une victoire 3-1 de son équipe contre Benfica, l'ancien entraîneur des Canaris était ému au moment d'évoquer son ancien attaquant, porté disparu

Alors que Porto venait de battre son ennemi juré Benfica en demi-finale de la Coupe de la Ligue portugaise (3-1), Sergio Conceiçao n'était pas d'humeur à célébrer ce succès de prestige et la qualification en finale de son équipe. Passé par Nantes pendant six mois, lors de la seconde partie de saison 2016-2017, le technicien portugais a bien connu Emiliano Sala, toujours porté disparu depuis lundi soir à bord d'un avion dont la trace a été perdue dans la Manche. Alors que les recherches se poursuivent entre l'Angleterre et la France, les hommages se multiplient au sein des Canaris et des anciens de la maison nantaise.

La gorge nouée, Sergio Conceiçao étaiit ému au moment d'évoquer l'attaquant argentin qui venait de s'engager avec Cardiff. "Je pourrais parler du match mais sincèrement je ne veux pas. Mes pensées sont pour la famille d'Emiliano Sala. Je ne connais pas les dernières nouvelles mais on avait une relation très forte. Je pense à sa famille, à lui, un grand joueur, un grand monsieur."