Nantes-PSG : Messi encore passeur décisif, Neymar fait presque aussi bien qu'Ibrahimovic

● Le FC Nantes a remporté 2 de ses 3 derniers matches contre le PSG en Ligue 1 (1 défaite), c'est autant que lors des 26 précédents (3 nuls, 21 défaites).

● Le PSG n'a remporté que 3 de ses 9 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 2 défaites), après s'être imposé lors de 11 des 12 précédents (1 nul).

● Le PSG a achevé une première période d'un match de Ligue 1 avec un déficit d'au moins 3 buts pour la première fois depuis le 29 août 2010 contre Sochaux (0-3 à la mi-temps, 1-3 score final).

● Randal Kolo-Muani est impliqué dans 4 des 6 derniers buts de Nantes contre Paris en Ligue 1 (3 buts, 1 passe décisive). C'est d'ailleurs l'adversaire contre lequel il a inscrit le plus de buts dans l'élite (3).

● Moses Simon a délivré 7 passes décisives en Ligue 1 cette saison, aucun joueur de Nantes n'a fait mieux sur un même exercice depuis qu'Opta analyse la compétition (2006-2007).

● Quentin Merlin a inscrit son premier but en Ligue 1 lors de sa 16e apparition. Âgé de 19 ans et 279 jours, c'est le plus jeune défenseur de Nantes à marquer dans l'élite depuis Michel Bibard le 2 mai 1978 contre Nice (19 ans, 153 jours).

● Ludovic Blas a inscrit son 23e but avec Nantes en Ligue 1, seuls Emiliano Sala (42) et Marama Vahirua (24) ont marqué davantage avec les Canaris dans l'élite au 21e siècle.

● Neymar a inscrit son 60e but en Ligue 1 lors de sa 81e apparition dans l'élite. Seul Zlatan Ibrahimovic – déjà avec Paris – a mis moins de matches à atteindre ce total de buts au 21e siècle (70). Il a échoué à convertir 2 de ses 3 derniers penalties en Ligue 1, c'est plus que lors de ses 19 premiers (1 échec).

● Lionel Messi a délivré 4 passes décisives avec Paris en Ligue 1 en 2022, plus que tout autre joueur dans les cinq grands championnats européens cette année.

● 3 des 4 derniers penalties arrêtés en Ligue 1 – toutes équipes confondues – sont l'œuvre d'Alban Lafont. Le gardien de Nantes a « évité » 7.93 buts dans l'élite cette saison selon ses Expected Goals.