Lorient renversant, Lens accrocheur… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre rencontres du 27e acte de L1 se sont jouées ce dimanche. Elles ont notamment vu Lorient l'emporter contre l'ASSE après avoir été mené au score.

Longtemps en difficulté dans ce championnat, Nantes est en train de bien remonter la pente. Ce dimanche, les Canaris ont ramené un point de leur déplacement à Nîmes (1-1). L’ASSE pensait aussi assurer un nul hors de ses bases, mais a dû s'incliner sur le fil face à Lorient (1-2). Cet après-midi dominical a aussi été marqué par le match nul entre Angers et Lens (2-2) et le face à face sans buts entre Reims et Montpellier (0-0).

Lauriente, le héros lorientais

Sous la houlette de son nouveau coach, Antoine Kombouaré, le FC Nantes continue d’avancer. Ce dimanche, Imran Louza et consorts ont signé un troisième match sans faux-pas. Aux Costières, face à Nîmes Olympique, ils auraient même pu s’imposer n’était-ce l’égalisation de Koné à la 77e. Auparavant, Ludovic Blas avait donné l’avantage aux locaux. Avec ce score de parité, Nantes perd un rang au classement pour se retrouver 19e.

Les Nantais se font devancer par le FC Lorient, qui a signé un brillant succès contre l’ASSE. Alors qu'ils étaient longtemps menés au score, les Merlus ont réussi à tout renverser dans la dernière demi-heure. Ils peuvent remercier le milieu de terrain Armand Lauriente. Ce dernier s’est d'abord rendu auteur de l’égalisation sur un coup franc juninhesque, avant de mettre le second à 2 minutes du terme. Pour les Stéphanois, ce fut un coup dur. Eux, qui pensaient tenir un 3e succès en 4 matches suite à l’ouverture du score de Harold Moukoudi.

Lens ne lâche rien

Le SCO d'Angers croyaient tenir une victoire très importante contre Lens. En vain, les Angéviens ont laissé échapper deux points en concédant une réalisation de Kalimuendo dans les arrêts de jeu. Les regrets seront énormes pour les locaux qui avaient mené 2-0 après 10 minutes suite à des buts de Lois Diony et Thomas Mangani. Clauss avait relancé les Artésiens, avant que le joueur prêté par Paris ne sauve les Sang et Or de la défaite.

Le dernier match de 15h opposait Reims à Montpellier. Une empoignade de milieu de tableau qui s’est soldée sans vainqueur et aussi sans but marqué. Les deux formations restent logiquement dans le ventre mou du classement.

A noter que le premier match de la journée avait vu l’AS Monaco se défaire de Brest à domicile (2-0). L’équipe princière revient provisoirement à la hauteur de Lyon, 3e. Les Gones pourraient cependant reprendre leurs distances en cas de résultat favorable à Marseille, en clôture de cette levée de Ligue 1.